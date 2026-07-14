جوان آنلاین: به دنبال حمله روز دوشنبه سعودی‌ها به فرودگاه صنعا، حین فرود هواپیمایی که از ایران برای شکستن محاصره راهی یمن شده بود، انصارالله به شدت ریاض را تهدید کرد و ضمن هدف قرار دادن فرودگاه ابها، از این اقدام به عنوان نخستین پیام به طرف مقابل یاد کرد تا در عملکرد خود تجدیدنظر کند.

تعرض روز دوشنبه سعودی به فرودگاه صنعا، نه تنها واکنش سخت لفظی انصارالله یمن، بلکه واکنش سنگین عملی آنها را به دنبال داشت. دیروز، منابع خبری از انفجار‌های ناشی از حملات موشکی و پهپادی انصارالله در عربستان و حمله به فرودگاه اب‌ها در عربستان خبر دادند که به توقف کامل پرواز‌ها در این فرودگاه منجر شد. طبق این گزارش‌ها، فرودگاه بین‌المللی اب‌ها واقع در جنوب غرب عربستان، در نزدیکی مرز با یمن و نیز منطقه عسیر، هدف قرار گرفته است.

سرتیپ «عبدالله بن عامر» معاون مدیر اداره ارشاد اخلاقی نیرو‌های صنعا، حمله یمن به فرودگاه اب‌ها را اولین پیام به عربستان برای تجدیدنظر در محاسباتش دانست و اضافه کرد که ممکن است در ادامه اقداماتی، چون ممنوعیت پرواز به فرودگاه‌های عربستان در پیش گرفته شوند. او این‌طور توضیح داد: «پاسخ سریع نظامی به هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی صنعا و هدف قرار دادن فرودگاه اب‌ها در عربستان ظرف چند ساعت، حامل پیام‌های میدانی جدی از جمله این است که نیرو‌های مسلح ما گزینه‌ها و رویه‌های عملیاتی برای محقق کردن آرمان‌های ملت یمن، شامل پایان دادن به تجاوز و شکستن محاصره، دارند.» او در برنامه تلویزیونی «المسیره» یمن، با تأکید بر اینکه پاسخ به تجاوز ارتش عربستان بدون تعلل و سریع و مستقیم داده شد، اظهار کرد: «نیرو‌های مسلح پیش‌تر در بیانیه خود در سوم جولای، به طرف سعودی نسبت به استمرار هدف قرار دادن فرودگاه صنعا هشدار داده بودند.»

بن‌عامر در ادامه گفت که حمله به فرودگاه صنعا باعث ایجاد یک جنبش مردمی گسترده و خودجوش شد که تنها یک ساعت پس از بمباران در استان حجه آغاز شد و سپس به سرعت به ریمه، المحویت، ذمار، تعز و در نهایت به صنعا رسید. این مقام یمنی تأکید کرد: «هدف قرار دادن فرودگاه را نمی‌توان از این جنبش مردمی که در آن توده مردم خواستار پاسخ فوری از سوی نیرو‌های مسلح شدند، جدا کرد. این موج خشم پس از آن آغاز شد که در روز‌های اخیر، رهبر انقلاب یمن با صدور دستوری، انجام هر اقدامی را که لازم است، خواستار شد.»

محاصره اقدام نظامی است

سرتیپ بن‌عامر در تحلیل خود از این رویارویی گفت: «محاصره طبق قوانین بین‌المللی یک اقدام نظامی محسوب می‌شود. بر این اساس، تنها با پاسخ نظامی مشابه می‌توان با آن مقابله کرد.» او با تأکید بر اینکه انسجام جبهه داخلی تمام نقشه‌های دشمن را خنثی کرد، گفت: «مردم یمن حق مشروع خود را برای مقاومت دارند و حتی اگر چیزی جز سنگ نداشته باشند، با آن در برابر این تجاوز مقاومت می‌کردند، چراکه آنها نمی‌توانند سکوت یا مرگ تدریجی را بپذیرند.» معاون مدیر اداره ارشاد اخلاقی نیرو‌های صنعا تأکید کرد: «سیاست عربستان در قبال یمن بر دو مسیر تاریخی ثابت استوار است: مسیر اول، تبعیت مطلق از دستورالعمل‌های امریکا و انگلیس، و مسیر دوم، دستور کار تاریخی ویژه برای تقسیم و تضعیف کردن، تحت قیمومیت درآوردن و محروم نگه داشتن یمن از توسعه و پیشرفت است.» بن‌عامر همچنین گفت: «نبرد کنونی، نبردی تاریخی برای پایان دادن به قیمومیت عربستان برای همیشه است و رژیم سعودی پس از شکست نظامی بزرگ خود در طول ۱۰ سال جنگ، آن هم با وجود اتحاد با ۱۷ کشور و با حمایت امریکا، انگلیس و اسرائیل، در نهایت به سلاح محاصره اقتصادی متوسل شد. فداکاری‌های مردم یمن هرگز هدر نخواهند رفت و این دور از نبرد جز با تحقق کامل خواسته‌های یمنی‌ها به پایان نخواهد رسید.»

میادین نفتی و تنگه باب‌المندب، ابزار قدرت یمن

وزارت امور خارجه دولت یمن مورد حمایت انصارالله در صنعا، در نامه‌ای به جامعه جهانی اعلام کرد که حمله حکومت سعودی به فرودگاه صنعا، ادامه تجاوز مستمر این حکومت علیه یمن است و حکومت ریاض مسئول این تجاوز و تمامی پیامد‌های آن خواهد بود. همچنین انجمن علمای یمن، حمله عربستان به فرودگاه صنعا را محکوم کرد. محمد البخیتی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین گفت: «یمن ابزار‌هایی علیه عربستان از جمله به آتش کشیدن میادین نفتی و نابود کردن فرودگاه‌های این کشور را در اختیار دارد که از بستن تنگه باب‌المندب برای دولت ریاض دردناک‌تر است.» وی افزود: «عربستان چاره‌ای جز توقف تجاوز، رفع محاصره و دست برداشتن از دخالت در امور یمن نخواهد داشت.»