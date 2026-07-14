کد خبر: 1368804
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

از تنگه رانده در کوه مانده

از تنگه رانده در کوه مانده تحلیلگران جهان یک حرف بیشتر ندارند: ترامپ نمی‌داندکه می‌خواهد چه کند. او نه درتنگه هرمز کاری را از پیش می‌برد، نه در جایی دیگر. تازه‌ترین پراکنده‌گویی‌هایش عقب‌نشینی از تعرفه ۲۰ درصدی در هرمز و به‌جای آن تهدید حمله به یک تأسیسات جدید هسته‌ای در ایران است. او تأسیسات هسته‌ای ایران در «کوه‌کلنگ» را به حمله تهدید کرد که نشان می‌دهد پس از ناکامی در تنگه‌بندی، اکنون نگاه واشینگتن به هسته‌ای بیابانی دوخته شده است؛ از تنگه رانده و در کوه مانده!
فرشید پرهام 

جوان آنلاین: موضع ترامپ درباره دریافت ۲۰درصد عوارض از محموله کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، واکنش مقامات ایرانی را به همراه داشت و عراقچی در پیامی کنایه‌آمیز، ضمن تأیید با اصل دریافت حق خدمات، تأکید کرد که ایران در این زمینه «منصفانه‌تر» از امریکا عمل می‌کند و هزینه کمتری مطالبه خواهد کرد. بسیاری از کشور‌ها از جمله نزدیک‌ترین متحدان امریکا سیاست واشینگتن را مصداق «دزدی دریایی» توصیف کرده‌اند و تحلیلگران هشدار داده‌اند اجرای چنین طرحی، هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگینی را به بازار وارد خواهد کرد. همین باعث شد که ترامپ غروب دیروز از موضع خود عقب‌نشینی کند و بگوید که متحدان خاورمیانه‌ای امریکا به او پیشنهاد کرد‌ه‌اند در ازای نگرفتن عوارض در امریکا سرمایه‌گذاری کنند. همزمان با جنجال تنگه هرمز، ترامپ همچنین تأسیسات هسته‌ای جدید ایران در «کوه‌کلنگ» را به حمله تهدید کرد که نشان می‌دهد پس از ناکامی در تنگه‌بندی، اکنون نگاه واشینگتن به هسته‌ای بیابانی دوخته شده است. 

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا که تا همین اواخر دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز از سوی ایران را اقدامی غیرقانونی می‌خواند، اکنون خود از اجرای طرحی مشابه توسط امریکا دفاع می‌کند. این چرخش آشکار در مواضع، واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی و بین‌المللی برانگیخته و بار دیگر نگاه‌ها را به سیاست امریکا در قبال این آبراه راهبردی معطوف کرده است. 

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با دستاویز قرار دادن این طرح، دوشنبه شب در پیامی طعنه‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور امریکا خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است، ما منصف‌تر خواهیم بود». عراقچی نوشت: «ترامپ کاملاً درست می‌گوید. هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تأمین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است. ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند». وزیر خارجه نوشت: «البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است، ما منصف خواهیم بود». 

دونالد ترامپ با طرح ادعای دریافت ۲۰درصد از ارزش محموله همه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، بار دیگر نگاه‌ها را به اهداف واقعی واشینگتن از تقابل با ایران معطوف کرد. سخنان اخیر ترامپ نشان می‌دهد آنچه با عنوان «تأمین امنیت دریانوردی» مطرح می‌شد، بیش از آنکه یک مأموریت امنیتی باشد، تلاشی برای کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ بر یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان است. 

ترامپ در حالی به دنبال دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است که مقام‌های امریکا و سایر کشور‌های غربی در ماه‌های گذشته ادعا کرده‌اند که انجام چنین اقدامی از سوی ایران مغایر با قوانین بین‌المللی است. بنابراین، اظهارات ترامپ تازه‌ترین سندی است که اثبات می‌کند درخواست ایران برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز مبنای حقوقی دارد و مغایر با قوانین بین‌المللی نیست و اگر قرار باشد کسی نگهبان تنگه هرمز باشد، آن ایران است که برای قرن‌ها این آبراه را تحت کنترل خود داشت، اما تاکنون از حق طبیعی خود برای دریافت هزینه خدمات از دیگران استفاده نکرده بود. اگر امریکا با وجود فاصله هزاران کیلومتری از خلیج فارس، خود را محق به دریافت عوارض سنگین از کشتی‌های عبوری می‌داند، ایران که در ساحل این آبراه راهبردی قرار دارد، بیش از هر کشور دیگری برای مطالبه هزینه‌های مرتبط با خدمات دریانوردی استحقاق دارد. 

مخالفت جهانی با طرح ترامپ 

طرح جدید ترامپ با مخالفت کشور‌ها همراه شده که آن را اقدامی خلاف عرف بین‌المللی می‌دانند. کریستی مک‌بین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت ۲۰درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد می‌کند. او گفت که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید آزاد باقی بماند و دولت استرالیا همچنان خواستار خویشتنداری و کاهش تنش‌ها خواهد بود. لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، هم روز دوشنبه از ادعای ترامپ برای وضع عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت که چنین اقدامی در حکم «دزدی دریایی» است. حتی وزیرخارجه انگلیس، متحد نزدیک امریکا نیز با طرح ترامپ مخالفت کرده است. 

پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که طرح عوارض ۲۰درصدی ترامپ، باعث شگفت‌زده شدن متحدان عربی امریکا شده است. متحدانی که می‌گویند از آن اساساً اطلاعی ندارند. با وجود این مخالفت‌ها، وب‌سایت «سمافور» روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد ترامپ در مورد پیشنهاد خود برای اعمال عوارض ۲۰درصدی بر محموله‌های عبوری از تنگه هرمز «بسیار جدی» است. این مقام امریکایی گفت: «این کاری است که او همیشه می‌خواست انجام دهد، اما مردم سعی کردند او را منصرف کنند. این همیشه تصمیم غریزی او بود و به نوعی دوباره به آن بازگشته است». سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز اعلام کرد: «به‌شدت با وضع هرگونه عوارض بر عبور از تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی مخالف هستیم. هیچ مبنای حقوقی برای تحمیل عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه وجود ندارد». 

هرچند ترامپ می‌خواهد با زور سیاست‌های امنیتی خود را بر خلیج فارس دیکته کند، اما اجرایی شدن این برنامه‌های تنش‌زا کار بسیار دشواری است. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، «تحلیلگران تردید دارند که ترامپ بتواند تهدیدش به وضع عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را عملی کند و چنین اقدامی را به مثابه یک شمشیر دولبه می‌دانند که در نهایت باعث افزایش هزینه‌های نهایی و تبعات اقتصادی برای خود امریکا و غرب خواهد شد». 

از سوی دیگر، تحلیلگران ING محاسبه کرده‌اند که یک نفتکش بسیار بزرگ با حدود ۲ میلیون بشکه نفت، در صورت اجرای این طرح، ممکن است بیش از ۳۴ میلیون دلار عوارض بپردازد، یعنی حدود ۱۷‌دلار به ازای هر بشکه نفت که از نظر آنها رقمی بسیار سنگین و دشوار برای پذیرش بازار است. مجموع موضع‌گیری متحدان ترامپ و این تحلیل‌ها باعث شد از غروب دیروز او در یک توئیتی از موضع خود عقب‌نشینی کند و بنویسد تصمیم گرفتم که ۲۰ درصد تعرفه‌ها را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که کشور‌های مختلف خلیج‌فارس با ایالات متحده منعقد می‌کنند جایگزین کنم. از سوی دیگر، ترامپ که هر روز درباره همه پرونده‌های مربوط به ایران اظهارنظر می‌کند تا به خیال خودش تکلیف همه آنها را یکسره کند، همزمان با عوارض‌گیری در تنگه هرمز، درباره سایت‌های جدید هسته‌ای در ایران نیز اظهار نظر کرده است. 

تهدید کوه‌کلنگ 

ترامپ که در هفته‌های اخیر تقریباً درباره تمامی پرونده‌های مرتبط با ایران موضع‌گیری کرده و تلاش دارد برای هر یک نسخه‌ای بپیچد، همزمان با طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، درباره سایت‌های جدید هسته‌ای ایران نیز اظهارنظر کرده است. ترامپ دوشنبه شب در تازه‌ترین اظهارات خود با طرح ادعا‌هایی درباره برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد تأسیسات هسته‌ای مستقر در مناطق کوهستانی ایران می‌توانند هدف حملات امریکا قرار گیرند و عملیات نظامی احتمالی علیه ایران ممکن است بین دو تا سه هفته ادامه داشته باشد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر برخی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه تلگراف مدعی شده بودند مجموعه‌ای جدید در مجاورت سایت هسته‌ای نطنز و در محدوده کوه «کلنگ گزلا» در استان اصفهان احداث شده است. این‌گونه مواضع نشان می‌دهد که ترامپ پس از شکست در اجرای تنگه‌بندی، به کوه‌کلنگ رسیده است. شبکه سی‌ان‌ان دیروز از قول یک منبع ارشد ایرانی هشدار داد که در صورت عملی شدن تهدید ترامپ، پاسخ ایران ویرانگر خواهد بود. 

زد و خورد ایران و امریکا 

درگیری‌های متوالی روز‌های اخیر بین ایران و امریکا بامداد سه‌شنبه نیز برای چند ساعتی ادامه داشت. در این میان، فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در خاورمیانه (سنتکام) روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که آخرین موج از حملات خود علیه ایران را به پایان رسانده است. در بیانیه سنتکام ادعا شده که نیرو‌های امریکایی در این عملیات پنج‌ساعته، اهداف نظامی را در سراسر ایران از جمله در مناطق بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، بوموسی و بندرعباس هدف قرار دادند. بر اساس ادعای فرماندهی مرکزی امریکا، این حملات با هدف کاهش توانایی ایران در حمله به کشتیرانی تجاری انجام شده است. نیرو‌های مسلح ایران هم در واکنش به این حملات، برخی از مراکز نظامی امریکا در منطقه را مورد هدف قرار دادند. تلویزیون اردن به نقل از نیرو‌های مسلح این کشور مدعی شد که با حملات موشکی علیه حریم هوایی اردن مقابله کرده است. همچنین وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر‌های خطر در این کشور خبر داد. «صابرین‌نیوز» گزارش داد که پایگاه‌های محل استقرار نظامیان امریکایی در کویت توسط موشک‌های ایرانی هدف گرفته شدند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، تنگه هرمز ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار