الزیدی با ترامپ دیدار کرد

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق امروز در کاخ سفید در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا دیدار کرد.
خبرگزاری رسمی عراق، خبر دیدار الزیدی با ترامپ را رسما روی خروجی خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ دروغگو در جریان استقبال از الزیدی مدعی شد: ما عراق را دوست داریم.
این سفر در حالی انجام شده که شخصیتها و حتی برخی مقامات سابق از الزیدی خواسته بودند در شرایط کنونی که دولت تروریست آمریکا فشارهای خود را بر عراق افزایش داده و به دنبال تحمیل خواستهها ودیکتههای خود است، از انجام سفر به آمریکا خودداری کند.