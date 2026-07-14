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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷
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تعیین مسیر زیارت مرقد امام شهید در حرم/امکان توقف طولانی وجود ندارد

تعیین مسیر زیارت مرقد امام شهید در حرم/امکان توقف طولانی وجود ندارد مدیرعالی حرم رضوی با تشریح تمهیدات زیارت مزار رهبر شهید، از پیش‌بینی مسیر‌های ویژه برای حضور زائران خبرداد.

جوان آنلاین: رضا خوراکیان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: برای ایجاد نظم در زیارت محل تدفین، مسیر ویژه‌ای برای حضور زائران پیش‌بینی شده تا بانوان از رواق دارالسرور به سمت محل هدایت شده و پس از مشاهده محل تدفین از فاصله چند متری، از باب‌النسا برای زیارت ادامه مسیر دهند.

به گزارش تسنیم، وی افزود:به دلیل حجم بسیار بالای جمعیت، امکان حضور همزمان همه مشتاقان در محل تدفین و توقف طولانی‌مدت وجود ندارد؛ به همین منظور تیم‌های امدادی، اورژانس و انتظامات برای هدایت زائران و حفظ آرامش در مسیر‌ها مستقر شده‌اند.

مدیرعالی حرم رضوی ادامه داد:برای گروه‌های زیارتی که علاقه‌مند به برگزاری برنامه‌های مستقل هستند، فضا‌هایی در رواق دارالهدایه، دارالقرآن و برخی شبستان‌های مسجد گوهرشاد آماده شده تا بتوانند برنامه‌های فرهنگی و بزرگداشت خود را برگزار کنند.

خوراکیان گفت:حرم مطهر رضوی علاوه بر برنامه‌های جاری، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی متعددی را برای آشنایی بیشتر مردم با اندیشه‌ها و آثار رهبر شهید پیش‌بینی کرده است؛ چراکه امروز تبیین و ترویج این معارف، رسالتی عمومی بر دوش مردم است.

وی خاطرنشان کرد:در دهه پایانی ماه صفر، علاوه بر برنامه‌های عزاداری اقشار و گروه‌های مختلف، هیئت‌های انگلیسی‌زبان نیز حضور خواهند داشت و برنامه‌های خود را در حرم مطهر برگزار خواهند کرد.

مدیرعالی حرم رضوی گفت:با توجه به اشتیاق گسترده زائران برای زیارت مزار رهبر شهید انقلاب، احتمال افزایش ترافیک حضور مردم وجود دارد و مدیریت این شرایط نیازمند همراهی و تعامل بیشتر میان مردم و آستان قدس رضوی است.

خوراکیان با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید در مشهد گفت: برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، از جلسات فکری و بررسی آغاز شد و از خردادماه، جلسات اجرایی، هماهنگی‌های داخلی و ارتباط با دستگاه‌های مسئول برای فراهم‌کردن زمینه خدمت‌رسانی به زائران دنبال شد. برای مدیریت حضور میلیونی زائران، از ظرفیت سامانه‌های پایش جمعیت، داده‌های ارتباطی و دوربین‌های شمارشگر استفاده شد تا تصویری دقیق‌تر از میزان حضور و نحوه توزیع جمعیت به دست آید.

وی ادامه داد: همه ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در بخش‌های مختلف خدماتی، درمانی، فرهنگی و پشتیبانی به میدان آمد وبیش از ۳۰۰ گروه مردمی نیز در کنار این مجموعه به خدمت‌رسانی پرداختند. در روز‌های منتهی به مراسم و روز اصلی، ۹۷۰۰ خادمیار در حوزه‌های مختلف از مدیریت حرم مطهر و اسکان زائران تا خدمات درمانی، پذیرایی و نظم‌دهی جمعیت به خدمت مشغول شدند.

برچسب ها: حرم رضوی ، رهبر شهید انقلاب ، زائران
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