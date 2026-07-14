کد خبر: 1368788
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
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مشاهده دود در شرق تهران مربوط به آتش سوزی منزل قدیمی است

مشاهده دود در شرق تهران مربوط به آتش سوزی منزل قدیمی است سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در واکنش به مشاهده دود در مناطق از شرق پایتخت گفت: این دود مربوط به حادثه آتش سوزی یک منزل قدیمی است.

جوان آنلاین: سید جلال ملکی عصر سه شنبه به خبرنگار گفت: حوالی ساعت ۱۶ امروز حادثه آتش سوزی منزل قدیمی در خیابان دماوند به سامانه ۱۲۵ اعلام و بی درنگ آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل حادثه رسیدند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: یک منزل قدیمی که احتمال مملو از مواد ضایعاتی است آتش سوزی روی داده که آتش نشانان مشغول مهار این آتش سوزی هستند.

ملکی ادامه داد: به نظر می‌رسد این منزل خالی از سکنه است که آتش نشانان مشغول مهار آتش و تخلیه دود هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات جزییات این حادثه اعلام می‌شود.

برچسب ها: جلال ملکی ، آتش سوزی ، شرق تهران
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