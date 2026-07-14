مشاهده دود در شرق تهران مربوط به آتش سوزی منزل قدیمی است

جوان آنلاین: سید جلال ملکی عصر سه شنبه به خبرنگار گفت: حوالی ساعت ۱۶ امروز حادثه آتش سوزی منزل قدیمی در خیابان دماوند به سامانه ۱۲۵ اعلام و بی درنگ آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل حادثه رسیدند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: یک منزل قدیمی که احتمال مملو از مواد ضایعاتی است آتش سوزی روی داده که آتش نشانان مشغول مهار این آتش سوزی هستند.
ملکی ادامه داد: به نظر میرسد این منزل خالی از سکنه است که آتش نشانان مشغول مهار آتش و تخلیه دود هستند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات جزییات این حادثه اعلام میشود.