مردم در جنگ ۵ برابر بیشتر به نیازمندان کمک کردند 

جوان آنلاین: جنگ رمضان هر چند آثار و تبعات منفی زیاید بر جای گذاشت و موجب شهادت و آسیب به بسیاری از هموطنانمان شد، اما آزمونی برای سنجش عیار انسانیت و محکی بر تمدن چند هزار ساله مردم ایران زمین بود، به گونهای که بر خلاف روال معمول کاهش مشارکتهای اجتماعی در جنگها و مخاصمات، جنگ رمضان با همه چالشهایش موجب شد مشارکت مردمی به جای کاهش افزایش یابد و این افزایش مشارکت نه رقمی جزئی بلکه به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور رقمی نزدیک به ۴۰۰ درصد (پنجبرابر) بود. بدین معنا که مردم کشورمان در شرایط سخت جنگی و زیر باران بمب و موشک دشمن امریکایی صهیونیستی پنج برابر حالت عادی در امور خیریه و مردمی مشارکت داشتند؛ نکتهای که مردم ما را از تمام دنیا متمایز میکند.
روز گذشته به مناسبت هفته بهزیستی سید محمد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشستی خبری دستاوردها و اقدامات این سازمان را برای رسانهها تشریح کرد. طبعاً مسائلی همچون زنان سرپرست خانوار، سالمندان و صد البته شرایط جنگی و تأثیرات و تبعات آن بر جامعه هدف سازمان بهزیستی از اصلیترین موضوعاتی بود که در این نشست خبری مطرح شد.
آزمون استخدامی معلولان در آبان
سیدجواد حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در هفته بهزیستی ۱۱هزارو۷۳۳ پروژه افتتاح خواهد شد، گفت: «۸۰ درصد پروژهها در زمینه اشتغالزایی به ارزش هزارو۸۹۰ میلیارد تومان، ۵/۱۷ درصد در زمینه مسکن با ارزش ۲هزارو۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد. همچنین در حوزه توانبخشی نیز ۱۰۰ پروژه و ۵۷ پروژه در حوزه سلامت اجتماعی به ارزش ۵۴۹ میلیارد تومان افتتاح میشود.»
وی در ادامه از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان در آبان ماه خبر داد و افزود: «ثبتنام در شهریور ماه است که ۴۵ دستگاه ۳هزارو۲۶۱ نفر را براساس قانون جذب خواهند کرد. همچنین در آزمون فراگیر استخدامی نیز ۶۰۰ نیرو در سازمان بهزیستی استخدام خواهند شد.» رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: «از پس فردا ناوگان اورژانس اجتماعی با اضافه شدن ۲۹ دستگاه آمبولانس، تقویت و هشت خانه «مانا» نیز افتتاح میشود که در محلات جوانان و نوجوانان را توانمند خواهند کرد.»
حسینی همچنین از تصویب آییننامه کمیسیون اجتماعی بهزیستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری
رئیس سازمان بهزیستی کشور از امضای تفاهمنامهای برای توسعه پوشش بیمهای زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: «تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند و از این پس، زنان سرپرست خانوار ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز از بیمه رایگان برخوردار میشوند.» به گفته وی در قالب این طرح، ۳۵ هزار و ۶۷۴ زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و ۷۰ هزار و ۶۲۱ نفر در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و دولت برای اجرای این طرح ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
همچنین سطح درآمدی ۱۰ هزار و ۴۲۱ نفر از بیمهشدگان از سطح یک به سطح دو ارتقا یافته و پیشبینی میشود امسال حدود ۲ هزار نفر از بیمهشدگان به مرحله دریافت مستمری بازنشستگی برسند. حسینی با اشاره به توسعه پوشش بیمهای مددجویان بهزیستی گفت: «۴۹۲ هزار و ۹۳۹ نفر از خدمات بیمه درمانی بهرهمند هستند و ۹ کد خدمت توانبخشی نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.»
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: «برای بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی افراد دارای معلولیت نیز اعتبارات قابلتوجهی در نظر گرفته شده که از جمله آن ۶۷ میلیارد تومان برای بیمه خویشفرمایی و یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای بیمه کارفرمایی است. با اجرای این اقدامات، صف انتظار بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار برطرف شده و امسال نیز شمار دیگری از مددجویان به جمع مستمریبگیران افزوده خواهند شد.»
حسینی تأکید کرد: «یک زن سرپرست خانوار نداریم که پشتنوبتی دریافت خدمات باشد. نزدیک به ۳۰۰هزار زن سرپرست خانوار تحت پوششاند که حداقل خدمت دریافتی آنها بین ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری است. همچنین پشت نوبت بیمه رایگان اجتماعی در زنان سرپرست خانوار روستایی و شهرهای ۲۰ هزار نفر هم نداریم.»
رشد ۴۰۰ درصدی مشارکتهای مردمی در جنگ
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به آثار اجتماعی جنگ بر جامعه هدف بهزیستی گفت: «جنگ علاوه بر آسیبها، فرصتهایی همچون افزایش همبستگی اجتماعی، اتحاد و مشارکت مردمی را نیز به همراه دارد. به گفته وی، در جریان جنگ اخیر برخلاف تصور رایج، میزان مشارکتهای نقدی و غیرنقدی مردم با رشد چشمگیری همراه بود و کمکهای مردمی به یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به گذشته حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشت.»
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی سریع آسیبهای ناشی از جنگ افزود: «اگر این آسیبها در ماههای نخست شناسایی نشوند، به مشکلات مزمن تبدیل شده و هزینههای اجتماعی و روانی آنها افزایش مییابد. بر همین اساس، سازمان بهزیستی بلافاصله پس از جنگ، پیمایشی درباره وضعیت کودکان، نوجوانان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، بیماران اعصاب و روان و افراد مبتلا به اوتیسم انجام داد.» رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: «در این پیمایش ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از جامعه هدف و به همین تعداد سالمند مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن نشان داد مشکلات روانی و عاطفی سالمندان بیش از مشکلات اقتصادی آنهاست. همچنین ۴۷ درصد سالمندان کاهش کیفیت خواب، ۷۰ درصد اضطراب شدید و ۸۷ درصد احساس ناامنی را در دوران جنگ و پس از آن تجربه کردهاند.»
ارزیابی سلامت روان
حسینی از اجرای طرح ملی ارزیابی سلامت روان نیز خبر داد و گفت: «بیش از ۴۵۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند که ۴۴ درصد آنان مرد و ۵۶ درصد زن بودند. بیشترین شرکتکنندگان را افراد دارای شغل آزاد، افراد دارای مدرک دیپلم و گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال تشکیل میدادند و استانهای فارس، تهران، گیلان، همدان و خراسان جنوبی بیشترین مشارکت را داشتند.»
به گفته وی نتایج این ارزیابی نشان داد ۲۰ درصد شرکتکنندگان دچار ترومای شدید هستند و حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد نیز برای دریافت خدمات روانشناختی و مشاوره اعلام آمادگی کردند.
توانمندی خود مراقبتی برای مواجهه با بحران سالمندی
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به روند سالمند شدن جمعیت کشور گفت: «با ابر بحران سالمندی مواجهیم. یکی از چرخشهای سیزده گانه چرخش از سالمندی مخاطرهآمیز به سالمندی سالم است و باید کشور را به لحاظ سیاستگذاری آماده پذیرش مسئله سالمندی کنیم. ۱۹ شهر دوستدار سالمند راه اندازی و طرح خود مراقبتی از سالمندان را اجرا کردیم. معتقدیم باید سالمند را توانمند کنیم تا نحوه مراقبت از خود را بداند. طرح آموزش مراقبان غیررسمی خانواده سالمندان و مراقبان رسمی ویزیت در منزل را داریم.» حسینی ادامه داد: «به تازگی طرح آیکوپ (مراقبت همهجانبه از سالمندان) در خانه را داریم با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار؛ همچنین در قالب طرح سلام قرار است مراکز مهر و گفتوگو به عنوان پاتوق سالمندان ایجاد کنیم.»
حسینی با اشاره به اینکه ۵۱ هزار زن تنهای سالمند در استانها شناسایی شدهاند، تصریح کرد: «در حال آموزشهای توانمندسازی هستند، دهکده سالمندی آموزش محور را طراحی کردهایم.»