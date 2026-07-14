افزایش آگاهی خانوادهها، جوانان و مسئولان درباره شیوههای نوین عرضه مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری، نقش مؤثری در کاهش موفقیت شبکههای قاچاق برای جذب افراد دارد.
دکتر زهرا عابدینی، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه پیشگیری مهمترین و مؤثرترین راهبرد در مقابله با اعتیاد است، اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر در سه محور مقابله، درمان و پیشگیری دنبال میشود که در این میان، پیشگیری از بالاترین اولویت برخوردار است. وی با اشاره به جایگاه ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزود: جمهوری اسلامی ایران با تقدیم حدود سه هزار و ۷۰۰ شهید، هزینه سنگینی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و حفظ امنیت کشور پرداخت کرده است.
عابدینی همچنین از فعالیت بیش از ۱۱ هزار مرکز درمان و ترک اعتیاد (ماده ۱۵) در کشور خبر داد و گفت: این مراکز با مجوز قانونی و با مشارکت بخش غیردولتی خدمات درمانی ارائه میکنند و مراکز ماده ۱۶ نیز مسئولیت درمان گروهی از معتادان را بر عهده دارند. مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مواد مخدر امروزی با استفاده از فضای مجازی، فناوریهای نوین و تولید مواد صنعتی و روانگردانهای جدید، تهدیدهای پیچیدهتری ایجاد کردهاند، تأکید کرد: مقابله با این پدیده نیازمند آموزش مستمر، ارتقای آگاهی عمومی و بهرهگیری از روشهای علمی و فناوریهای نوین است. وی افزود: با اجرای برنامه هفتم پیشرفت، توجه دستگاههای اجرایی به پیشگیری از اعتیاد افزایش یافته و همکاری میان دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر در این حوزه تقویت شدهاست.