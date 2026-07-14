جوان آنلاین: یکی از روزهای ابتدایی آبان ماه سال گذشته، مأموران پلیس با تماس تلفنی با بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، از قتل مرد جوانی در یک پاتوق خلافکاران خبر دادند. بازپرس جنایی همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شدند.
تیم جنایی در پاتوقی که قماربازان به آن رفت و آمد داشتند، با جسد مرد جوانی به نام «کیوان» روبهرو شدند که با اصابت ضربه چاقو به قتل رسیدهبود.
اختلاف بر سر قمار
گفتههای شاهدان نشان داد مقتول با مرد معتاد دیگری به نام «بهمن» به خاطر برد و باخت در قمار اختلاف داشته است. لحظاتی قبل، درگیری مرگباری میان آنها رخ دادهبود که در جریان آن، بهمن با چاقو ضربهای به کیوان زده و از محل فرار کردهبود. پس از این حادثه، دوستان مقتول با اورژانس تماس گرفتند، اما قبل از رسیدن تیم پزشکی، کیوان بر اثر شدت خونریزی در همان پاتوق جان باخته بود.
فرار قاتل و تعقیب بینتیجه
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، بهمن به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار گرفت، اما معلوم شد وی پس از حادثه به محل زندگیاش مراجعه نکرده است. مأموران تلاش زیادی برای دستگیری قاتل فراری انجام دادند و تمامی پاتوقهایی را که وی به آن رفت و آمد داشت به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند، اما هیچ ردی از متهم پیدا نکردند.
بررسیها نشان داد وی از تهران به مکان نامعلومی خارج شده و هیچ اثری از خود به جا نگذاشتهاست.
بازگشت به تهران و دستگیری
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مأموران یک روز قبل با خبر شدند قاتل فراری به تهران بازگشته و برای قمار به پاتوقی در منطقه خلازیر در جنوب تهران رفتهاست. مأموران بلافاصله به آن پاتوق رفتند و قاتل فراری را در حال قمار غافلگیر و بازداشت کردند.
اعتراف قاتل؛ بدهی ۳ میلیون تومانی
متهم پس از انتقال به اداره پلیس به قتل در پاتوق خلافکاران اعتراف کرد. وی در توضیح ماجرا به کارآگاهان گفت: «من و مقتول هر دو برای قمار به آن پاتوق رفت و آمد داشتیم. او در قمار به من باخته بود، اما بدهیاش را پرداخت نمیکرد. هر روز به او تذکر میدادم که پولم را بدهد، اما او زور میگفت. کیوان ورزشکار بود و قبلاً کشتی کار کرده و حتی در مسابقات مقام هم آوردهبود، اما معتاد شد و به پاتوق خلافکاران آمد. به همین دلیل من از او میترسیدم و با او درگیر نمیشدم.»
قاتل ادامه داد: «روز حادثه وقتی به پاتوق قماربازان رفتم، دیدم کیوان خواب است. به آرامی پولهای او را که ۳ میلیون تومان بود، برداشتم، اما او متوجه و از خواب بیدار شد. همین موضوع باعث درگیری ما شد. من از ترس دست به چاقو بردم و ضربهای به او زدم. تصور نمیکردم با یک ضربه چاقو به قتل برسد، اما وقتی از طریق دوستانم در پاتوق باخبر شدم، از تهران فرار کردم. چند روز قبل فکر کردم آبها از آسیاب افتاده و به تهران بازگشتم. برای قمار به پاتوقی در جنوب تهران رفتم که مأموران مرا بازداشت کردند. الان از ته دل پشیمان هستم.»
ادامه تحقیقات
متهم برای تحقیقات بیشتر و روشنشدن زوایای پنهان حادثه به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.