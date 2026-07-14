جوان آنلاین: چهاردهمین دوره رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) با برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم در هانگژو پیگیری شد.
به گزارش مهر، در این روز از رقابتها تیم ملی مردان ایران با غلبه بر کرواسی صاحب چهارمین برد متوالی خود شد و اینگونه به مرحله یک چهارم راه یافت. تیم ملی زنان ایران هم باغلبه بر آلمان برای نخستین بار در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت.
این دوره رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم پیگیری میشود. در این روز از مسابقات، تیم ملی مردان ایران به مصاف آمریکا میرود و تیم زنان هم با کانادا دیدار میکند. دیدار زنان والیبال نشسته ایران ساعت ۱۱ و دیدار مردان ساعت ۱۳ به وقت ایران برگزار خواهد شد.
برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در دوبخش مردان و زنان به این شرح است: