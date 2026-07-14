اربعین و نمایش وحدت  در پایانه مرزی تمرچین

پایانه مرزی تمرچین در استان آذربایجان غربی با برخورداری از امنیت کامل و زیرساختهای جادهای توسعهیافته، در شرایطی کاملاً مطلوب آماده میزبانی و تسهیل عبور و مرور زائران حسینی است. با هماهنگی دستگاههای اجرایی، هوشمندسازی ایستگاههای بازرسی، ارتقای خدمات رفاهی و استقرار موکبهای تلفیقی شیعه و اهل سنت، این معبر مرزی با آمادگی کامل سختافزاری و نرمافزاری به استقبال موج زائران در ایام اربعین امسال میرود.
اربعین حسینی به عنوان بزرگترین تجلیگاه عشق و دلدادگی، جایگاهی عمیق در قلوب ایرانیان دارد. در این بین، تأمین امنیت همهجانبه زائران و ارائه خدمات شایسته رفاهی و درمانی در پایانههای مرزی، نخستین و مهمترین گام برای پاسداشت این حماسه معنوی و ایجاد آرامش خاطر در طول این سفر زیارتی است. بر همین اساس برگزاری جلسه ستاد اربعین در استان آذربایجانغربی نشاندهنده بسیج همه امکانات برای میزبانی شایسته از زائران است. تجربه پنج ساله استان در میزبانی، سبب ارتقای خدمات و کاهش نواقص دورههای پیشین شده است.
امنیت کامل و همبستگی ملی
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی در جلسه ستاد اربعین گفت: «مرز تمرچین در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و آماده میزبانی از زائران اربعین است. تمامی مرزهای آذربایجانغربی از امنیت کامل برخوردار هستند و هیچگونه مورد ناامنی گزارش نشده است. همچنین استقرار موکب اهل سنت در مرز تمرچین نمادی از وحدت و همدلی است.»
مهدی حداد با اشاره به اهمیت واگذاری کارها به مردم افزود: «مردمیسازی برنامهها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات داشته است. با واگذاری مدیریت امور به مردم، روند خدمترسانی با مشارکت و مسئولیتپذیری بیشتری دنبال میشود.»
در همین راستا، لقمان خسروپور آذر، فرماندار پیرانشهر نیز با تأکید بر آمادگی کامل شهرستان عنوان کرد: «همه امکانات و ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مناسب به کار گرفته خواهد شد تا زائران با مشکلی مواجه نشوند. موکب اهل سنت به عنوان نخستین ایستگاه استقبال در مرز تمرچین مستقر میشود و جلوهای از همدلی را به نمایش میگذارد.»
توسعه زیرساخت و اسکان زائران
پشتیبانیهای عمرانی و ترابری نیز شتاب مضاعفی گرفته است. پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با تشریح اقدامات جادهای گفته که ۶۰۰کیلومتر راه در استان آمادهسازی شده و کارگاههای عمرانی به صورت دو شیفته فعال هستند و تلاش میشود همه پروژههای راهسازی مرتبط با مسیرهای تردد زائران در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و موکب بزرگی نیز در پایانه مرزی تمرچین مستقر خواهد شد. در بخش خدمات رفاهی و جادهای، ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به رشد ترددها اعلام کرد: «با توجه به افزایش ۲۶درصدی تردد از مرز تمرچین نسبت به سالهای گذشته، امیدواریم این روند افزایش یابد. اجرای طرحهای محیطآرایی، آمادهسازی نمازخانهها و احداث سرویسهای بهداشتی جدید در ورودی مرز پیش از آغاز سفرها انجام میشود.»
همچنین قنبر کریمنژاد، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تصریح کرد: «برنامهریزی لازم برای اسکان و تأمین غذا انجام شده است و موکبها از ۳۱ تیر تا ۱۶مرداد در مرز تمرچین مستقر خواهند بود.»
آذربایجانغربی با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی، نظامی و مردمی، تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را بسیج کرده است تا با ارائه خدمات شایسته و تأمین امنیت پایدار، بهترین و باکیفیتترین میزبانی را از زائران اربعین اباعبدالله الحسین (ع) در مرز تمرچین به تصویر بکشد.