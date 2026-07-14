کد خبر: 1368533
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۰
ايران » ايران

اربعین و نمایش وحدت  در پایانه مرزی تمرچین

اربعین و نمایش وحدت  در پایانه مرزی تمرچین پایانه مرزی تمرچین در استان آذربایجان غربی با برخورداری از امنیت کامل و زیرساخت‌های جاده‌ای توسعه‌یافته، در شرایطی کاملاً مطلوب آماده میزبانی و تسهیل عبور و مرور زائران حسینی است.
محمدرضا هادیلو

پایانه مرزی تمرچین در استان آذربایجان غربی با برخورداری از امنیت کامل و زیرساخت‌های جاده‌ای توسعه‌یافته، در شرایطی کاملاً مطلوب آماده میزبانی و تسهیل عبور و مرور زائران حسینی است. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی ایستگاه‌های بازرسی، ارتقای خدمات رفاهی و استقرار موکب‌های تلفیقی شیعه و اهل سنت، این معبر مرزی با آمادگی کامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به استقبال موج زائران در ایام اربعین امسال می‌رود. 
اربعین حسینی به عنوان بزرگ‌ترین تجلی‌گاه عشق و دلدادگی، جایگاهی عمیق در قلوب ایرانیان دارد. در این بین، تأمین امنیت همه‌جانبه زائران و ارائه خدمات شایسته رفاهی و درمانی در پایانه‌های مرزی، نخستین و مهم‌ترین گام برای پاسداشت این حماسه معنوی و ایجاد آرامش خاطر در طول این سفر زیارتی است. بر همین اساس برگزاری جلسه ستاد اربعین در استان آذربایجان‌غربی نشان‌دهنده بسیج همه امکانات برای میزبانی شایسته از زائران است. تجربه پنج ساله استان در میزبانی، سبب ارتقای خدمات و کاهش نواقص دوره‌های پیشین شده است. 
 امنیت کامل و همبستگی ملی
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی در جلسه ستاد اربعین گفت: «مرز تمرچین در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و آماده میزبانی از زائران اربعین است. تمامی مرز‌های آذربایجان‌غربی از امنیت کامل برخوردار هستند و هیچ‌گونه مورد ناامنی گزارش نشده است. همچنین استقرار موکب اهل سنت در مرز تمرچین نمادی از وحدت و همدلی است.»
مهدی حداد با اشاره به اهمیت واگذاری کار‌ها به مردم افزود: «مردمی‌سازی برنامه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات داشته است. با واگذاری مدیریت امور به مردم، روند خدمت‌رسانی با مشارکت و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال می‌شود.»
در همین راستا، لقمان خسروپور آذر، فرماندار پیرانشهر نیز با تأکید بر آمادگی کامل شهرستان عنوان کرد: «همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مناسب به کار گرفته خواهد شد تا زائران با مشکلی مواجه نشوند. موکب اهل سنت به عنوان نخستین ایستگاه استقبال در مرز تمرچین مستقر می‌شود و جلوه‌ای از همدلی را به نمایش می‌گذارد.»
 توسعه زیرساخت و اسکان زائران
پشتیبانی‌های عمرانی و ترابری نیز شتاب مضاعفی گرفته است. پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با تشریح اقدامات جاده‌ای گفته که ۶۰۰کیلومتر راه در استان آماده‌سازی شده و کارگاه‌های عمرانی به صورت دو شیفته فعال هستند و تلاش می‌شود همه پروژه‌های راه‌سازی مرتبط با مسیر‌های تردد زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و موکب بزرگی نیز در پایانه مرزی تمرچین مستقر خواهد شد. در بخش خدمات رفاهی و جاده‌ای، ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به رشد تردد‌ها اعلام کرد: «با توجه به افزایش ۲۶درصدی تردد از مرز تمرچین نسبت به سال‌های گذشته، امیدواریم این روند افزایش یابد. اجرای طرح‌های محیط‌آرایی، آماده‌سازی نمازخانه‌ها و احداث سرویس‌های بهداشتی جدید در ورودی مرز پیش از آغاز سفر‌ها انجام می‌شود.»
همچنین قنبر کریم‌نژاد، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تصریح کرد: «برنامه‌ریزی لازم برای اسکان و تأمین غذا انجام شده است و موکب‌ها از ۳۱ تیر تا ۱۶مرداد در مرز تمرچین مستقر خواهند بود.»
آذربایجان‌غربی با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، نظامی و مردمی، تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را بسیج کرده است تا با ارائه خدمات شایسته و تأمین امنیت پایدار، بهترین و باکیفیت‌ترین میزبانی را از زائران اربعین اباعبدالله الحسین (ع) در مرز تمرچین به تصویر بکشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اربعین ، عراق ، مذهب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار