جوان آنلاین: رویداد ملی تئاتر میدانی «آقای شهید ایران» صرفاً اتفاقی هنری برای اجرای تئاتر نیست؛ بلکه روایتی نمایشی است در راستای پاسداشت رهبری که اندیشه، شجاعت، سیاست، درایت و هنرش به اعماق هویت فرهنگی یک ملت اشاره دارد؛ شخصیتی که بخشی از روح زمانه را شکل داده و در حافظه جمعی جاودانه شده است.
در میان برنامههای نهادهای فرهنگی و رویدادهای متعددی که به مناسبت تشییع رهبر شهید برگزار میشوند، دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی تمرکز خود را بر برگزاری رویداد ملی تئاتر میدانی «آقای شهید ایران» گذاشته تا از هجدهم تا بیستوپنجم تیرماه ۷۰ اثر از ۲۲ استان کشور به صورت همزمان اجرا شوند. این آثار به شخصیت، مجاهدتها، اندیشهها و شهادت رهبر انقلاب اشاره دارند و برنامهریزیها به این صورت است که نمایشها بعد از تشییع و شام غریبان رهبر شهید در میادین و اجتماعات شبانه که همچنان برقرار است، اجرا شوند تا آثار به شکل درستتری ازسوی مخاطب دیده شود.
دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی در برنامهریزی خود به نیاز مخاطب توجه داشته و سعی کرده علاوه بر شوری که در مداحیها اتفاق میافتد، به فضایی که تفکربرانگیز هم باشد، توجه کند. در این راستا اجراهای نمایشی جریان دیگری به خود گرفته و هنرمندان با حضورشان وارد گفتوگو و نظام هنری دیگری شدهاند تا به بیان اندیشهها، تفکرات و حتی خواستههای مردم در این شبها بپردازند.
۷۰اثر راهیافته به این رویداد دارای تنوع محتوایی است که از فضاهای نمایش آیینی، نمایشهای میدانی و خیابانی، پرفورمنس، نقالی، پردهخوانی، سوگخوانی را در بر میگیرد و از طنین حماسی نمایشهای میدانی که شکوه تاریخ را در فضای باز فریاد میزنند تا سکوت عمیق پرفورمنسها که سایه درونی شخصیتها را به نمایش میگذارند. در این رویداد هنرمندان از دقت کلام در نقالی تا رازآلودگی آیینهای پردهخوانی و سوگ استفاده میکنند تا با ۷۰ زبان متفاوت، در ۲۲استان، به معرفی رهبر شهید انقلاب بپردازند. خیلی از این آثار دارای ایدههای قوی و برتری فکری هستند که آنها را متمایز و متفاوت با آنچه به طور معمول شاهد بودهایم، میکند و این نشان از کیفیت داشتن آثاری است که به شکل سریع و در زمان خاصی تولید شدهاند.
همچنین از آنجا که زبان تئاتر و هنر نمایش زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که برگرفته از دنیای تفکر مردم باشد و در مسیر فکری قرار بگیرد که همراستا با اندیشههای مردم آسان اجرا شود، در ۷۰نمایش رویداد ملی تئاتر میدانی «آقای شهید ایران» جریان خواستههای مردم در این ایام در کنار اتفاقاتی که جامعه با آن دست و پنجه نرم میکند و خواستار آن است را شاهد هستیم. در این رویداد میبینیم که بیان حقیقت، تنها بازگویی وقایع گذشته نیست؛ بلکه تلاشی است برای شنیدن صدای عدالتخواهی انسان در پس لایههای فراموشی، تحریف و سکوت.
«آقای شهید ایران» با تئاترهای اثربخش نشان خواهد داد که گفتن از حقیقت به زبان هنر، نه صرفاً یک انتخاب زیباییشناسانه، بلکه یک تعهد اخلاقی و فرهنگی است؛ تعهدی برای حفظ حافظه جمعی، پاسداشت کرامت انسان و پیوند دادن امروز با ریشههای اصیل دیروز.
تولیداتی که از ۱۸تیرماه اجرایشان در قالب رویداد ملی «آقای شهید ایران» آغاز خواهد شد، از دل حوزه هنری مراکز استانها شکل گرفتهاند و به عبارتی هسته اصلی و مرکزی شکلگیری این رویداد در حوزههای هنری استانها بوده است. همچنین ادامه کار از سوی هنرمندانی که در دوره اتفاقات مختلف با حوزه هنری استانها ارتباط داشتند و در ایام جنگ رمضان اتفاقآفرین بودهاند و با همراهی و هماهنگی کارشناسان واحد نمایش حوزه هنری استانها پیش رفته است. با اعلام فراخوان این رویداد، آثار جمعآوری شده و بعد از بررسی به دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی ارسال شده تا پس از جمعبندی، در میادین اجرا شوند. در این میان نقش معاونت راهبری حوزه هنری انقلاب اسلامی و مرکز هنرهای نمایشی سوره در تسهیل این روند و جریانسازی برای خلق آثار هنری تاثیرگذار در استانها بسیار حائز اهمیت است، چراکه در این فرایند تولید تئاتر در استانها به صورت مستمر، چشمگیر و تأثیرگذار در میادین وجود داشته و اندیشهآفرینی کرده تا مسیر فکری را برای نگاه هنری به وقایع جامعه باز کند.
در خصوص تبلیغات و معرفی این آثار هم میتوان به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه همه آثار دارای پوستر تبلیغی هستند، نسبت به اجرای هر یک از تولیدات استانی در فضای مجازی و فضاهای رسمی اطلاعرسانی استانها، آگاهیبخشی انجام شده است تا نمایشها با بیشترین مخاطب به اجرا در آیند.
ضمن اینکه اجرای هر ۷۰اثر هم به صورت رسمی اعلام شده، دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی نیز در سایتها، فضای مجازی مرتبط به حوزه هنری و مرکز هنری نمایشی سوره به صورت روزشمار جدولی در خصوص برنامه روزانه منتشر خواهد کرد.
از اتفاقات جالب این رویداد هم تقدیم روزانه اجراها به یکی از شهدای مظلوم ایام جنگ است؛ برای مثال در روز نخست از هشتروز برگزاری این رویداد، اجرای آثار نمایشی به شهیده زهرا حداد عادل تقدیم خواهد شد.
عمق نگاه هنرمندان، پرداخت هنری به موضوعات کمتر پرداخته شده و رویکردی که در رویداد «آقای شهید ایران» شاهد هستیم، همه نویدبخش برگزاری برنامهای است که محدود به اجرا در زمان خاص نمیشود و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده میتوان نتیجه گرفت که هدف از برگزاری این رویداد این است که اجراهای ایام جنگ به یکپارچگی رسد و بتواند در سبدی قرار گیرد که حتی قابل قضاوت باشد بهطوریکه آثار دوران جنگ حوزه هنری و این رویداد را قطعاً در جشنواره تئاتر فجر و دیگر فستیوالها و رویدادها هم شاهد باشیم.