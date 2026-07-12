مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب با قدردانی از حضور مردم خراسان شمالی در مراسم گرامیداشت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: مردم این استان همواره پای انقلاب ایستاده‌اند و این دیار مردان غیرتمندی دارد که در مسیر دفاع از آرمان‌ها جانفشانی کرده‌اند.

جوان آنلاین: محسن رضایی روز یکشنبه در آیین بزرگداشت آقای شهید ایران در مصلای بجنورد مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: از اینکه مردم خراسان شمالی این‌گونه در مراسم گرامیداشت این قهرمان ایران اسلامی حضور پیدا کردند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: سابقه‌ای که از خراسان شمالی داریم، همین است که مردم این دیار پای انقلاب ایستاده‌اند؛ این منطقه مردان غیرتمندی دارد و اجداد شما بارها جان خود را برای دفاع از آرمان‌ها فدا کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رخدادهای اخیر اظهار کرد: حادثه بزرگی اتفاق افتاده است و این حادثه در روزهای آینده نیز ابعاد بیشتری خواهد داشت؛ باید با دقت نگاه کنیم که این حادثه چه میزان انسانی و چه میزان الهی است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این حادثه بزرگ، تشییع باشکوه رهبر انقلاب اسلامی است که در دنیا غوغا به پا کرده است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: برای نخستین بار است که خبرگزاری‌های دنیا نتوانستند شکوه این تشییع را نادیده بگیرند؛ بسیاری از تحلیلگران هنوز نتوانسته‌اند درباره این موضوع تحلیل دقیقی ارائه کنند و همچنان در شگفتی این حماسه هستند.

محسن رضایی: تشییع باشکوه رهبر انقلاب در دنیا بازتاب گسترده‌ای داشت

وی ادامه داد: پس از جنگ ۴۰ روزه، ایران وارد نقطه‌ای تاریخی شده است و شهادت رهبر انقلاب اسلامی از مهم‌ترین ابعاد این حادثه بزرگ به شمار می‌رود.

رضایی اظهار کرد: این حادثه آن‌چنان اهمیت داشته است که مردم عراق نیز در مراسم تشییع حضور باشکوهی داشتند و ارادت و احساسات خود را نشان دادند.

وی افزود: ما دوره‌ای از جنگ و اختلاف با عراق را پشت سر گذاشتیم، اما امروز شاهد آن هستیم که مردم عراق در کنار مردم ایران قرار گرفتند و این موضوع نشان می‌دهد فقدان یک شخصیت بزرگ برای ملت‌ها مسئله‌ای ساده نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز بسیاری از آزادگان و آزادخواهان جهان در پی شناخت این شخصیت بزرگ هستند و می‌خواهند بدانند این فرد چه کسی بوده و اهداف و آرمان‌های او چه بوده است.

وی با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب اسلامی تاثیرات گسترده‌ای خواهد داشت، گفت: این شهادت موجب تقویت آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد شد.