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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
سیاست » اخبار کلی

خون رهبر شهید روحیه مقاومت را تقویت می‌کند/ ضرورت حفط وحدت ملی

خون رهبر شهید روحیه مقاومت را تقویت می‌کند/ ضرورت حفط وحدت ملی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: حمایت از رهبر انقلاب و حفظ وحدت ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف‌ اجتماعی مهمترین ضرورت امروز کشور است.

جوان آنلاین: سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی در مراسم سوم شهادت رهبر انقلاب که در حسینیه امدادگران عاشورا برگزار شد، حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و به شهادت رساندن رهبر انقلاب را بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی دشمن دانست و گفت: دشمن نه‌تنها به اهداف خود دست نیافت، بلکه این اقدام موجب تقویت انسجام ملی و افزایش همبستگی ملت ایران شد.

وی تأکید کرد: وحدت ملی، حمایت از رهبری و تقویت قدرت درون‌زا، مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط جنگی است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر انقلاب، این مراسم را از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر دانست و افزود: حضور گسترده مردم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

سرلشکر رحیم صفوی افزود: این حضور نشان داد سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویاست و عملیات روانی و فشارهای دشمن نتوانسته این پیوند را تضعیف کند.

وی درباره جنگ اخیر علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف جمهوری اسلامی، برهم زدن انسجام داخلی و تغییر معادلات منطقه وارد این جنگ شدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: اگرچه کشور خسارت‌هایی متحمل شد و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه به شهادت رسیدند، اما دشمن نتوانست اراده ملت ایران، توان دفاعی و ساختار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

سرلشکر رحیم صفوی با اشاره به آثار راهبردی این حادثه، گفت: همان‌گونه که نهضت عاشورا الهام‌بخش آزادگان جهان شد، خون رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای این مسیر نیز موجب تقویت روحیه مقاومت در میان ملت‌های آزاده دنیا خواهد شد و تأثیر آن فراتر از مرزهای ایران خواهد بود.

وی با تاکید بر تداوم تهدیدهای دشمن گفت: کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و همه دستگاه‌ها باید با درک صحیح از شرایط، آمادگی لازم را حفظ کنند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا حمایت از رهبری، حفظ وحدت ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های اجتماعی را مهم‌ترین ضرورت امروز کشور دانست و افزود: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است؛ از این‌رو حفظ انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی، مهم‌ترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی است.

سرلشکر رحیم صفوی تقویت قدرت درون‌زا را لازمه عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: اقتدار ملی تنها به توان دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه رضایت مردم، بهبود شرایط اقتصادی، توسعه تولید و افزایش سرمایه اجتماعی نیز از ارکان اصلی قدرت کشور است.

وی تأکید کرد: رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، کنترل تورم، تقویت اشتغال و افزایش رفاه عمومی، نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری جامعه و امنیت ملی دارد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حساس کنونی، گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته با اتکا به ایمان، وحدت و حضور مردم از بحران‌های متعدد عبور کرد و امروز نیز با حفظ انسجام ملی، تقویت قدرت داخلی و استمرار روحیه مقاومت، از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

برچسب ها: رهبر شهید ، رهبر شهید انقلاب ، یحیی صفوی
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