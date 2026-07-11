وداع حسینی، عهد انتقام

در سحرگاه ۱۹ تیر ۱۴۰۵، هنگامی که پیکر مطهر «آقای شهید ایران» در رواق دارالذکر حرم رضوی (ع) آرام گرفت، تاریخ ایران و امت اسلامی صفحهای بیمانند از حماسه و مقاومت را ورق زد. دهها میلیون عزادار دلسوخته و عاشق در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، با حضور حماسی خود نهتنها وداعی باشکوه و بینظیر در تاریخ را رقم زدند، بلکه روایتهای دروغین چهار دهه درباره «بیگانگی مردم با نظام دینی»، «دینگریز کردن مردم تحت نظام دینی» و «منزوی بودن ایران در بین جهانیان» را برای همیشه دفن کردند. این تشییع بیبدیل، شگفتی جهانیان را برانگیخت و رسانههای غربی را در بهت و حیرت همراه با عصبانیت فروبرد. درست در همین لحظات حساس، پیام تاریخی حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای، همچون شمشیری بران، خطاب به آقای شهید ایران و امت مبعوث صادر شد؛ پیامی که هم عهد بست و هم انذار داد.
پیام معظمله، با سلام به شهید و اجداد طاهرینش، ریشههای قیام او را به بعثت نبوی و قیام عاشورا متصل کرد. «آقای شهید ایران» را حسینی خواند؛ کسی که حسینی زیست، جهاد کرد و در همان مرام به شهادت رسید. تحلیل دقیق رهبر معظم انقلاب از این واقعه، آن را فراتر از یک مراسم سوگ قرار میدهد. حضور میلیونی مردم را «بعثت حسینی» توصیف کردند که مکتب خمینی و خامنهای شهید را جلوهای تازه بخشیده است. این شور، ولولهای در اردوگاه حق و زلزلهای در اردوگاه باطل ایجاد کرد و دشمنان را به واکنشهای عصبی واداشت.
رویدادهای هفته گذشته، دقیقاً با این تحلیل همخوانی دارد. پس از امضای تفاهمنامه با امریکا، نقض مکرر بندهای آن توسط طرف امریکایی آشکار شد تلاش برای کریدور موازی تنگه هرمز، حملات به زیرساختهای سیریک، جاسک و بندرعباس. پروپاگاندای رسانهای برای دوقطبیسازی جامعه در جنگ روایت نیز همزمان راه افتاد؛ تلاشی ناکام برای بیاعتبار کردن رسانه ملی و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان. تشییع بینظیر پیکر امام شهید، این نقشهها را خنثی کرد. عصبانیت ترامپ از ناتوانی در کنترل تنگه هرمز و شکست جنگ روایت، او را به فحاشی به ملت سربلند ایران در ترکیه و صدور فرمان حمله واداشت. دهها نقطه در ۱۵ شهر هدف قرار گرفت و شهدای گرانقدری تقدیم شد. تحریمهای جدید و لغو فروش نفت نیز بخشی از این خشم شیطانی دلقک اپستینی است.
جمهوری اسلامی، اما با ادب متکی به تمدن بزرگ اسلامی و در اوج اقتدار پاسخ داد: قدرتمندانه و با هشدار اینکه پاسخهای بعدی گسترده و دردناک خواهد بود. و، اما در این میان، پیام رهبر معزز انقلاب لایههای راهبردی عمیقی دارد. تأکید بر «انتقام خون پاک شهید و همه شهدای دو جنگ» به عنوان «خواست ملت» و «حتمی»، فهرست جنایتکاران را از صدر تا ذیل یادآوری کرد. این انتقام را وابسته به شخص خاص ندانست بلکه آن را مأموریتی الهی خواند که آزادگان جهان آن را پیگیری خواهند کرد. این سخن، هم بیدارگر است و هم امیدآفرین و به خوبی نشان میدهد مقاومت، نه واکنشی لحظهای، بلکه مسیر مستقیمی است که شهید ترسیم کرده و امت، متعهد به پیمودن آن است.
از منظر تحلیلی، این پیام چند لایه عمل میکند. نخست، انسجام ملی را تقویت میکند. حضور میلیونی مردم در مراسم، خود بهترین سند وحدت حول مکتب حسینی است. دوم، به دشمنان هشدار میدهد که جنایتکاران «آرزوی مرگ آرام را با خود به گور خواهند برد». این انذار، ریشه در تاریخ شیعه دارد. از کربلا تا امروز، خون مظلوم، امت را به حرکت درمیآورد. سوم، راهبرد مقاومت را تبیین میکند. عهد بر پاسداشت مکتب شهید، استقامت در سختیها و دل بستن به وعدههای الهی، نقشه راهی روشن برای نسل جدید ارائه میدهد. در شرایطی که دشمنان از وهابی تا صهیونی و غربی، علیه ایران اسلامی ائتلاف کردهاند، این پیام اتحاد امت اسلامی را فراتر از مرزها فرامیخواند.
بدینسان، آنچه در سحرگاه ۱۹ تیر در رواق دارالذکر رخ داد، طلوع وعده تخلفناپذیر الهی بود. دشمنی که با ترور، تحریم و تحقیر به میدان آمده بود، اکنون خود در محاصره خشم مقدسی است که از دهها میلیون عاشق تشییعکننده تا آحاد آزادگان عالم را در بر میگیرد. پیام رهبری، بازخوانی عاشورا در قامت امروز ایران است: همانطور که قیام امام حسین علیهالسلام پس از شهادتش جهان را فتح کرد، خون «آقای شهید ایران» نیز فتح نهایی را رقم خواهد زد. این انتقام حتمی، نه تهدید، که بشارت است برای مستضعفان و هشداری است بیامان برای قاتلان بی آبرویی که اکنون باید هر سحرگاه، طنین «یا لثارات الخامنهای» را بر فراز گهواره متزلزل قدرتشان بشنوند. دشمنان بدانند این ملت با حضور حماسی و عهد استوار، فتح قریب را رقم خواهد زد.