سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

جوان آنلاین: سخنان حجتالاسلام سیدعلی خمینی در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در قم، تنها یک نطق مناسبتی نبود، بازخوانی صریح منظومهای از اصول بنیادین انقلاب اسلامی بود که از مقاومت، استکبارستیزی، مردمباوری و وفاداری به آرمانهای امام خمینی (ره) سخن میگفت. او در این مراسم با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی در برابر جبهه استکبار، نه دچار تردید شده و نه مسیر خود را تغییر داده است، تصریح کرد که هرگونه عقبنشینی از این اصول، فاصله گرفتن از مکتب امام و شهداست.
مواضع انقلابی سیدعلی خمینی نوه امام در این مراسم که از سوی رهبر معظم انقلاب و با حضور مراجع عظام تقلید برگزار شد، اگرچه با عصبانیت اقلیتی واداده همراه بود، اما در نگاه اکثریت ملت مبعوث شده ایران اسلامی بر همان مداری بود که امامین انقلاب درباره مبارزه تعطیلناپذیر با جبهه استکبار ترسیم کردهاند. «ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم. آن مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید انقلاب نباشد، باید به وجدان خود شک کند.»
سیدعلی خمینی در آغاز سخنان خود، فضای کشور پس از شهادت رهبر انقلاب را یادآور شد و گفت: «ملت ایران، حتی فرصت سوگواری برای رهبر شهید انقلاب را نداشت.» او با اشاره به فشارهای همزمان دشمن افزود: «از نخستین ساعت شهادت رهبر انقلاب، کشور با تهاجم و تهدید دشمنان روبهرو شد و مردم ناچار بودند که همزمان در میدان دفاع از ایران و نظام اسلامی حضور یابند.»
به گفته یادگار امام، دشمنان با اتکا به برآوردهای نادرست، گمان میکردند جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی دچار فروپاشی خواهد شد، اما آنچه این محاسبات را بر هم زد، حضور مردم بود. «قدرتهای استکباری تصور میکردند که جمهوری اسلامی ایران در چند روز از پای درمیآید، اما حضور مردم همه محاسبههای دشمن را بر هم زد و نقشه آنان را ناکام گذاشت.» وی با تأکید بر بلوغ سیاسی ملت ایران ادامه داد: «ملت ایران بدون نیاز به نسخهپیچی داخلی یا خارجی، مسیر خود را شناخت و بر همان راهی که امام راحل و رهبر شهید انقلاب ترسیم کرده بودند، استوار ماند.» او همچنین افزود: «همین مردم در کنار نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و دیگر مدافعان کشور ایستادند و اجازه ندادند که هدفهای دشمن محقق شود.»
انتقام؛ مطالبهای که نباید فراموش شود
یکی از صریحترین بخشهای این سخنرانی به مطالبه انتقام اختصاص داشت؛ موضوعی که سیدعلی خمینی آن را نه یک خواسته مقطعی، بلکه آزمونی برای میزان وفاداری مسئولان به آرمانهای انقلاب دانست. او تصریح کرد: «مسئولان نباید از مطالبه انتقام غفلت کنند و هر مسئولی که خود را وفادار به امام شهید میداند، باید این مطالبه را در اولویت بداند.» وی سپس با لحنی هشداردهنده افزود: «آن مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر شهید انقلاب نباشد، باید به وجدان خود شک کند.»
نفی دوگانه جمهوریخواه و دموکرات
بخش مهم دیگری از سخنان سیدعلی خمینی به تبیین چرایی تقابل جمهوری اسلامی با امریکا اختصاص داشت. او با اشاره به ریشههای تاریخی این تقابل گفت: «مشکل ما با امریکا از زمان کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد و اکنون ما با این رژیم، پدرکشتگی پیدا کردهایم.» این عبارت را میتوان صریحترین بخش سخنرانی دانست؛ عبارتی که نشان میدهد از نگاه او، تقابل با امریکا نه محصول تحولات روز که ریشه در تجربه تاریخی ملت ایران دارد. او سپس گریزی به مذاکرات زد و اظهار داشت: «هر کس بخواهد مذاکره کند، برای اینکه با امریکا به صلح برسد، خائن است. هر کس، پیام دوستی به امریکا بفرستد، خبیث و نجس است.»
سیدعلی خمینی بر همین اساس هرگونه امید بستن به جابهجایی قدرت میان دو حزب امریکا را بیفایده دانست و گفت: «برخی میگویند، جنگ را ادامه دهید که جمهوریخواهان در انتخابات شکست بخورند، یعنی ما برای اینکه یک سگ زرد برود و شغال بیاید، بجنگیم؟ ترامپ برود که چه کسی بیاید جای او؟ ما هم به دموکراتها مرگ میگوییم و هم به جمهوریخواهان.»
هویت انقلاب، سازشناپذیری با استکبار
یادگار امام در تبیین مبانی این مواضع، با ارجاع به فرهنگ عاشورا، هویت انقلاب اسلامی را در نفی سازش با استکبار تعریف کرد و گفت: «مگر میشود که امام حسین علیهالسلام با یزید صلح کند؟ مگر میشود با امریکای جنایتکار صلح کنیم؟ هویت ما سازشناپذیری با استکبار است.» او در ادامه نیز با اشاره به تجربه ملت ایران در مواجهه با جنگ اظهار داشت: «کسانی که از جنگ میترسیدند، فهمیدند که جنگ هزینه و مشکل دارد، اما ترس ندارد؛ ترس از جنگ، بدتر از خود جنگ است.» وی همچنین درباره رئیسجمهور امریکا گفت: «گفتن احمق به ترامپ، فحش نیست؛ این صفت او است.»
شاید مهمترین پیام داخلی این سخنرانی، دفاع تمامقد از مردم مبعوث شده و نیروهای جبهه انقلاب بود. سیدعلی خمینی با انتقاد از کسانی که در روزهای بحران از مردم کمک میخواهند، اما پس از عبور از بحران، آنان را به تندروی متهم میکنند، گفت: «نمیشود که ما در بزنگاهها دست به دامان مردم بشویم و وقتی که آبها از آسیاب افتاد، بگوییم که آنان تند و افراطی هستند. این ملت بودند که در پای لانچرها، پای موشکها، در سپاه غیور، ارتش قوی و خیابانهای کشور، همه آرزوهای کجاندیشان را باطل کردند. همین مردم باید ببینیم که امروز چه میگویند. این نمیشود که ما فقط در هنگام بزنگاهها دست به دامان مردم بشویم که به خیابان و میدانها بیایند و فقط آن زمان که چشمها و مشتهای کثیف دشمنان به دنبال از بین بردن جمهوری اسلامی است، به این مردم تکیه کنیم. اگر آنان، دم از انتقام گرفتن از خون شهید میزنند و برای انتقام خون شهید سید علی خامنهای شعار میدهند و فریاد میزنند، بگوییم تندرو و افراطی هستند! نخیر، آنان همان مردمی بودند که کشور و ناموس شما را حفظ کردند.»
سیدعلی خمینی در پایان نیز درباره استمرار حضور مردم در صحنه گفت: «خیلیها میپرسند آینده این تجمعهای خیابانی چگونه است؛ جواب آن یک کلمه است. تا وقتی که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بگویند، این مردم در خیابانها هستند و میدانها را حفظ میکنند.»
و نکته پایانی اینکه آنچه از مجموع سخنان نوه امام برمیآید، تأکید بر این گزاره است که سرمایه اصلی جمهوری اسلامی مردمند، هویت انقلاب با مقاومت و استکبارستیزی تعریف میشود، مطالبه انتقام نباید به حاشیه رانده شود و هرگونه تلاش برای عادیسازی رابطه با امریکا، با مبانی اعلام شده انقلاب اسلامی ناسازگار است.