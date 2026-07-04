دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد را ممنوع اعلام کرد.

جوان آنلاین: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد را ممنوع اعلام کرد و نسبت به فعالیت افراد و مجموعه‌هایی که با عنوان پیش‌فروش خودرو اقدام به جذب مشتری می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد فاقد مجوز بوده و انجام آن ممنوع است.

در این اطلاعیه از متقاضیان خرید خودرو خواسته شده است از پرداخت هرگونه وجه، ثبت‌نام یا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و مجموعه‌هایی که با عنوان پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی فعالیت می‌کنند، خودداری کنند. خریداران باید پیش از هرگونه معامله، از قانونی بودن فرآیند فروش، مجوز‌های مربوط و اعتبار شرکت یا فروشنده اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و زیان‌های مالی احتمالی جلوگیری شود.