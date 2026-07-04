اعمال قدرت سپاه بر ۸ کشتی در تنگه هرمز

جوان آنلاین: نقشههای منتشرشده از تردد شناورها در محدوده تنگه هرمز، از تغییر مسیر برخی کشتیها در این آبراه راهبردی حکایت دارد. بر اساس ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی، همزمان با حضور نیروی دریایی سپاه پاسداران در منطقه، دستکم ۸ کشتی از ادامه مسیر موسوم به «کریدور عمانی» منصرف شده و یا مسیر خود را به سمت آبهای تحت مدیریت ایران تغییر دادهاند و یا بهطور کامل از ادامه حرکت بازگشتهاند.
به گزارش فارس، در همین حال، برخی تحلیلگران با اشاره به تحولات اخیر منطقه، معتقدند رخدادهای اخیر نشاندهنده کاهش کارآمدی سازوکارهای حقوق بینالملل در جلوگیری از تنشهاست. همچنین این دیدگاه مطرح شده که در صورت همکاری احتمالی عمان با ایالات متحده، نقش این کشور در مدیریت و ترتیبات امنیتی تنگه هرمز میتواند با چالش مواجه شود.
تاکنون هیچ مقام رسمی از ایران، عمان یا منابع بینالمللی، ادعای تغییر مسیر ۸ کشتی یا ارتباط آن با حضور نیروهای نظامی ایران را بهطور مستقل تأیید نکرده است و علت دقیق تغییر مسیر احتمالی شناورها نیز بهصورت رسمی اعلام نشده است.