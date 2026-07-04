جوان آنلاین: علیرضا قیطاسی با بیان اینکه با توجه به شرایط پیش‌رو، همه استان‌های کشور دارای شعب کشیک بانکی خواهند بود تا نیاز‌های ضروری مشتریان در این روز پاسخ داده شود، گفت:شعب کشیک بانک‌ها در تهران و سایر استان‌ها روز یکشنبه فعال خواهد بود و بر اساس این دستورالعمل، شعب کشیک بانک‌ها در تهران و سایر استان‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح فعال بوده و خدمات خود را ارائه می‌دهند.

به گزارش ایسنا، وی ضمن یادآوری اینکه فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در استان تهران روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر خواهد بود، افزود: تصمیم‌گیری در خصوص نوع فعالیت یا تغییر در ساعات کاری در شعب کشیک بانک‌ها در استان‌های مختلف، در سایر روز‌های هفته بر عهده استانداری هر استان خواهد بود و مشتریان برای اطمینان از لیست دقیق شعب فعال و ساعات دقیق کاری در منطقه خود، به وبگاه رسمی بانک مورد نظر مراجعه کنند.