کد خبر: 1360482
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تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

هند از آمریکای جنوبی و آفریقا نفت می‌خرد

هند از آمریکای جنوبی و آفریقا نفت می‌خرد داده‌های منابع تجاری نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های هند پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به واردات نفت از آمریکای لاتین و آفریقا نفت می‌خرند.

جوان آنلاین: از وزارت نفت، داده‌های منابع تجاری نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های هند پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال تردد در تنگه هرمز، به واردات نفت از آمریکای لاتین و آفریقا روی آورده است.

به گزارش مهر، پالایشگاه‌های هند، سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، تا پیش از آغاز جنگ علیه ایران در پایان فوریه، بیشتر نفت خام خود را از خاورمیانه می‌خریدند.

داده‌های اولیه مؤسسه کپلر نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های هند برای جبران کمبود نفت، واردات از ونزوئلا، برزیل، آنگولا و نیجریه را در ماه‌های آوریل و مه افزایش و به خرید نفت روسیه ادامه داده‌اند.

هند ماه گذشته به دلیل توقف صادرات، خرید نفت از عراق را متوقف کرد.

داده‌ها نشان داد که واردات نفت هند از روسیه از ماه مارس با حدود ۲۹.۴ درصد کاهش به روزانه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید؛ زیرا «نایارا انرژی» فعالیت پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای خود را برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری متوقف کرده است.

بااین‌حال، داده‌های اولیه کپلر نشان داد که هند قرار است در ماه مه روزانه حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت از روسیه و حدود ۴۱ هزار بشکه نفت از عراق وارد کند.

براساس این داده‌ها، هند در ماه آوریل درمجموع ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه نفت در روز وارد کرده که نسبت به ماه مارس تغییری نداشته، اما ۱۵.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

داده‌ها همچنین نشان داد که واردات روزانه نفت هند از امارات‌متحده عربی از ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ بشکه در ماه مارس به ۶۶۹ هزار و ۷۰۰ بشکه در ماه آوریل افزایش یافت، درحالی‌که واردات نفت این کشور از عربستان سعودی همچنان روزانه حدود ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ بشکه بود.

براساس داده‌ها، سهم سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) شامل امارات‌متحده عربی در واردات هند از حدود ۳۰ درصد در ماه مارس به ۴۵.۲ درصد در ماه آوریل افزایش یافته است.

امارات‌متحده عربی در ماه مه از جمع اعضای سازمان اوپک خارج شد.

افزایش واردات هند از امارات‌متحده عربی، کاهش سهم خاورمیانه در واردات این کشور را جبران کرد، درحالی‌که سهم نفت روسیه از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

روسیه همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت هند به شمار می‌رود و پس از آن امارات‌متحده عربی و عربستان سعودی قرار دارند. برزیل چهارمین تأمین‌کننده نفت این کشور است، درحالی‌که ونزوئلا در رتبه پنجم قرار دارد.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که ونزوئلا در ماه مه به چهارمین تأمین‌کننده بزرگ هند تبدیل می‌شود.

برچسب ها: هند ، آمریکای جنوبی ، آفریقا
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