جوان آنلاین: سرزمین منا در آستانه ورود کامل زائران ایرانی، با تجهیز چادرها، استقرار نیرو‌های راهنما و آماده‌سازی مراکز درمانی، مهیای میزبانی از حدود ۳۰ هزار حاجی کشورمان شده است.

به گزارش تسنیم، روند انتقال زائران ایرانی از عرفات به مشعرالحرام و سپس منا از امشب آغاز می‌شود و تا صبح فردا تمامی زائران کشورمان در سرزمین منا مستقر خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بانوان و افراد معذور اهل تشیع پس از ترک عرفات و توقفی کوتاه در ایستگاه نیت مشعرالحرام، راهی منا می‌شوند تا امشب برای انجام رمی جمره به جمرات عزیمت کنند.

همچنین بانوان و آقایان اهل سنت و آقایان اهل تشیع نیز پس از وقوف در مشعرالحرام و توقف چندساعته، به سمت منا منتقل خواهند شد.

در همین راستا، تمامی چادر‌های محل اسکان زائران ایرانی تجهیز و به کاروان‌ها تحویل شده و خدمات مختلف اجرایی، درمانی و راهنمایی در منا فعال شده است.

نیرو‌های واحد راهنمایی حجاج نیز در خیابان‌های ۴۰۴ و ۴۰۶ مستقر هستند و همزمان با ورود زائران، خدمات هدایت و راهنمایی را ارائه خواهند کرد. مرکز پزشکی حج و زیارت نیز در خیابان ۴۱۷ منا مستقر شده و خدمات درمانی در سه مکتب زائران ایرانی هم ارائه می‌شود.

همچنین با توجه به گرمای هوای مشاعر مقدسه، دو «اتاق سرما» برای رسیدگی فوری به موارد گرمازدگی در مرکز پزشکی منا تدارک دیده شده تا زائران در صورت نیاز، به سرعت تحت مراقبت قرار گیرند. اکنون تمامی تمهیدات برای حضور و اسکان زائران ایرانی در سرزمین منا فراهم شده و روند انتقال حجاج طبق برنامه در حال انجام است.