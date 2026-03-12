شناسایی و دستگیری مزدوران آمریکایی-صهیونی در کرمان

یک هسته تشکیلاتی ۶ نفره از مزدوران وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی که مترصد فرصتی جهت حضور در خیابان برای ایجاد اغتشاشات بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

جوان آنلاین: یک هسته تشکیلاتی ۶ نفره از مزدوران وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی که مترصد فرصتی جهت حضور در خیابان برای ایجاد اغتشاشات بودند، با دریافت گزارش‌های مردمی و انجام کار اطلاعاتی تکمیلی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش مهر، در تحقیقات به عمل آمده مشخص گردید که این افراد در اغتشاشات دی ماه نیز به صورت گروهی شرکت داشته و در زمینه آتش زدن خودرو‌ها و اموال عمومی دست داشتند.

همچنین یک فرد مسلح دشمن آمریکایی-صهیونی در شهرستان شهر بابک استان کرمان، پیش از اقدام تروریستی، شناسایی و دستگیر گردید.

این مزدور تروریست مسلح قصد داشت با سلاح گرم تعدادی از اهالی شهرستان شهر بابک و حافظان امنیت را هدف قرار دهد.

در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح وینچستر مورد استفاده در اغتشاشات ۱۸ دی، تعدادی فشنگ و اسناد مرتبط با حمایت و همکاری با دشمن و معاندین کشف و ضبط گردید.

لازم به ذکر است از ابتدای «دفاع میهنی» علیه دشمن آمریکایی-صهیونی، با ارائه گزارش‌های مردمی بیش از ۱۶۰ نفر از عناصر معاند یا تروریست که به صورت تشکیلاتی یا انفرادی علیه امنیت کشور و مردم در استان کرمان فعالیت می‌کردند شناسایی شده که اقدام قانونی در مورد آنان صورت گرفته است.

تعدادی از این افراد شامل تیم‌ها، هسته‌ها و نفراتی هستند که با هدایت سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در اغتشاشات دی ماه گذشته با استفاده از انواع سلاح سرد و گرم، اماکن عمومی و اموال خصوصی مردم را مورد تعرض و تخریب قرار داده و به نیرو‌های حافظ امنیت تیراندازی و تعرض نموده و در خلال دفاع میهنی اخیر نیز با ادامه مزدوری، با دشمنان آمریکایی صهیونیستی و رسانه‌های تروریستی فارسی زبان آنها همراهی و همکاری داشته‌اند.

در پایان ضمن تشکر صمیمانه از همکاری شهروندان عزیز کرمانی، تقاضا دارد همچنان موارد مشکوک را با فوریت به ستاد خبری این اداره کل (شماره ۱۱۳) گزارش فرمایند.

