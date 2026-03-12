اینفوگرافی | کشتار برای نفت!

ایالات متحده آمریکا در ۷۳ سال گذشته (۱۹۵۳ تا ۲۰۲۶)، با به راه انداختن ۲۱ جنگ، به ۶ کشور تولیدکننده نفت یورش برده است.

جوان آنلاین: گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر با انتشار تصویر ذیل در کانال «نمافر» در پیام‌رسان بله نوشت:

ایالات متحده آمریکا در ۷۳ سال گذشته (۱۹۵۳ تا ۲۰۲۶)، با به راه انداختن ۲۱ جنگ، به ۶ کشور تولیدکننده نفت یورش برده است. این حملات نه برای آزادی یا دموکراسی، بلکه برای تسلط بر منابع انرژی کشور‌های ایران، ونزوئلا، عراق، سوریه، لیبی و ویتنام انجام شده است.

تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که حملات خون‌بار آمریکا به کشور‌های تولیدکننده انرژی، فقط و فقط برای غارت و تسلط بر ثروت آنها و حفظ هژمونی خود صورت گرفته است.