جوان آنلاین: سعید شفیعا، معاون دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس، در کانال «فرهنگیات جنگ» در بله با انتشار تصویر زیر نوشت:
در تصاویر مشاهده شده از بقایای موشکهای ایران در سرزمینهای اشغالی نکاتی دریافت میشود:
▪️آیه قرآن «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللّهَ رَمی» با مضمون اینکه ما وسیله هستیم و پرتاب کننده اصلی خداست. این آیه تمرکز بر خواست خدا و امید به برکت گرفتن اقدامات ما توسط نیروی الهی دارد. چیزی که فضای جنگ را اسباب تحقق قدرت الهی و نه زورآزمایی متکبرانه میکند.
▪️توسل به امام زمان و درخواست توجه از او برای فریاد رسی به ما. یعنی امید به فردی که قرار است در آخر دنیا را بر عدل و عدالت استوار کند و تلاشهای ما بر قطب نمای او سنجیده میشود.
▪️یاد شهدا و هم رزمان شهید شده ... عجمیان و زمانی، رحیمی و... آنهایی که بر در مجاهدتهای پیشین خود جاودانه شدند و الگوی اقدامات آینده هستند.
پیام این بخشها در کنار هم نشان میدهد که جنگ برای رزمندگان ایرانی یک میدان الهی است که خود را در اختیار اراده خدا قرار دادهاند. مسیری که در طی آن به وجود رهبر و امام اعتقاد و التزام دارند و در طول آن شهادت بخشی از ارزشهای آن است و تماماً زنده نگاه میدارندش.
به نظر میرسد ترکیب این عناصر را هر نیروی نظامی داشته باشد، بدون شک پیروز است؛ چرا که برای خدا میجنگد، قطبنمای معنوی دارد و شهادت را یک افتخار میداند.