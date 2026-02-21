اسامی ۶ بانکی که با تعهد کتبی به ساتنا برگشتند

بانک مرکزی پس از اخذ تعهد کتبی از هیئت‌مدیره ۵ بانک و یک موسسه اعتباری دسترسی آنها به سامانه ساتنا را مجددا برقرار کرد.

جوان آنلاین: ۶ بانک و موسسه اعتباری ناتراز کشور امروز شنبه با تعهد کتبی هیئت‌مدیره آنها به بانک مرکزی مبنی بر خودداری از اضافه برداشت و تسویه بدهی‌های خود مجددا به سامانه ساتنا متصل شدند.

به گزارش فارس، از روز چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل بانک‌های ناتراز و افزایش انظباط پولی، دسترسی ۶ بانک و موسسه اعتباری را به سامانه ساتنا محدود کرد.طبق اطلاع خبرنگار ۶ بانکی که با تعهد کتبی بار دیگر به سامانه ساتنا متصل شده‌اند بانک‌های گردشگری، ایران‌زمین، رسالت، رفاه، مسکن و موسسه اعتباری ملل بودند.

این بانک‌ها که با عدم اتصال به سامانه ساتنا تحت فشار از سوی مشتریان خود قرار داشتند، تعهد داده‌اند از هر طریق ممکن از جمله فروش دارایی‌ها و بنگاه‌ها، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند.