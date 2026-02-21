رسانه عبری: بن سلمان با دور زدن اسرائیل با آمریکا قرارداد بست

جوان آنلاین: زویکا کلاین، در مقاله‌ای که در روزنامه‌های جروزالیم پست و معاریو منتشر شد، ادعا کرد، عربستان سعودی موفق شد بدون پرداخت هزینه و بهایی (بدون باج دادن به اسرائیل) توانست جنگنده‌های اف ۳۵ و برنامه هسته‌ای از ایالات متحده به دست آورد، چرا از بن سلمان خواسته نشده است تا در سازش با تل آویو عجله از خود نشان بدهد؟

به گزارش تسنیم، در این مقاله آمده است: ما به خودمان اجازه دادیم که این حقیقت را باور کنیم. بعد از همه چیز - هشدارها، پناهگاه‌ها، غم عمیق - به خودمان اجازه دادیم که باور کنیم چیزی بزرگتر از ویرانه‌ها در حال ساخته شدن است. وقتی آخرین اسرای اسرائیلی به خانه‌هایشان بازگشتند، وقتی آتش‌بس برقرار شد، و وقتی شدت درگیری به اندازه‌ای فروکش کرد که صدای دیگری به جز پژواک شکست ۷ اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) شنیده شد، اجماعی آرام در میان اسرائیلی‌ها از طیف‌های سیاسی مختلف پدیدار شد: توافق با عربستان سعودی گام بعدی است. این امر اجتناب‌ناپذیر است. این پاداشی است که در انتهای طولانی‌ترین و بدترین تونلی که اسرائیل از آن عبور کرده، قرار دارد.

اما چقدر اشتباه می‌کردیم! عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل، آن دستاورد عظیم دیپلماتیک که تقریباً یک دهه مانند هویج روی چوب جلوی چشمان ما آویزان بوده است، نه تنها به تأخیر افتاده، بلکه تحقق آن در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار گرفته است.

روزنه این اتفاق حداقل برای یک نسل بسته شده است، امروز تحلیلگران دیگر درباره زمان وقوع این توافق سخن نمی‌گویند بلکه در رابطه با اینکه آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد یا خیر بحث می‌کنند.

چرا اوضاع به این شکل پیش رفت؟

برای درک این موضوع، باید روایت ساده انگارانه را که ادعا می‌کند ملاحظات عربستان فقط از غزه ناشی می‌شود، یا اینکه بن سلمان به پوشش سیاسی نیاز دارد، یا اینکه فشار آمریکا کافی نبوده است، کنار بگذاریم. این توضیحات تا حدودی درست است، اما به سادگی رضایت‌بخش نیست.

حقیقت عمیق‌تر و ساختاری‌تر است و برای کسانی که در سال‌های پس از ۷ اکتبر خود را متقاعد کردند که تحول نظامی اسرائیل در خاورمیانه (غرب آسیا) در نهایت با آنچه همیشه به دنبال آن بوده، پاداش خواهد گرفت: پذیرش، نگران‌کننده‌تر است. ساختار «معامله بزرگ» همیشه بر اساس منطق تجاری ساده بوده است: عربستان سعودی روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد و در عوض، واشنگتن یک پیمان دفاعی مشترک، سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته و همکاری هسته‌ای غیرنظامی ارائه خواهد داد. اسرائیل کلیدی بود که خزانه‌های واشنگتن را به روی ریاض گشود. این چارچوب اکنون منسوخ شده است، زیرا عربستان سعودی بدون پرداخت هزینه، بیشتر سود را به دست آورد.

در اواخر سال ۲۰۲۵، در جریان سفر بن سلمان به واشنگتن، دولت ترامپ نوسازی جامع دوجانبه پادشاهی را، کاملاً جدا از عادی‌سازی روابط با اسرائیل، تکمیل کرد. برگه اطلاعات کاخ سفید، طبقه‌بندی عربستان سعودی را به عنوان یک متحد اصلی غیر ناتو تأیید کرد، فروش هواپیما‌های رادارگریز F-۳۵ را تصویب کرد و آنچه را که "بیانیه مشترک در مورد تکمیل مذاکرات برای همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی" نامیده می‌شد، صادر کرد - که همان برنامه هسته‌ای غیرنظامی است که قرار بود یک برگه فشار برای اسرائیل باشد.