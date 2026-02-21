جوان آنلاین: از وزارت علوم، حسین سیمایی روز شنبه در شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت:

به گزارش ایرنا، مهم‌ترین عنوانی که می‌توانیم برای این دوره از آموزش عالی به عنوان تصویر انتخاب کنیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. پایبندی به این موضوع در این دوره خیلی جدی شده و به شعار آموزش عالی بدل شده است.

وی افزود: امروز آموزش عالی در ماموریت‌های ملی و استانی فعال شده است؛ به طوری که ۷۵ ماموریت استانی توسط استاندارد‌ها به دانشگاه‌ها محول شده است. حدود ۱۰ ماموریت هم شخص رئیس‌جمهور به دانشگاه محول کردند و پیگیر اجرایی شدنشان هم هستند.

سیمایی دانشگاه‌ها را برای کلیت نظام و کشور، محل سرمایه اجتماعی دانست و گفت: نوع رابطه امروز دانشگاه و دولت موید این موضوع است. ما از اول کار را با شعار کرامت دانشگاه و احترام به دانشگاه آغاز کردیم. شروع کار دکتر پزشکیان هم با بازگشت اساتید و دانشجویان بود. روزی که برای معارفه من آمدند سخنشان را با این شاه‌بیت شروع کردند که دانشجویان و استادان اخراجی که به ناحق با آنها قطع رابطه شده، باید به دانشگاه برگردند. همین موضوع، یک شروع قوی و متفاوت بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط مورد تاکید؛ توانمندسازی نهاد‌های دانشجویی است. به‌طوری که بدون مبالغه بیش از ۲۶۰ هزار فعالیت فرهنگی ثبت شده در سامانه‌ها داریم. این آمار نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی کانون‌های دانشجویی فرهنگی و انجمن‌های علمی است.

وزیر علوم با بیان اینکه نقطه ضعف‌هایی به طور مزمن طی چند دهه رشد پیدا کرده است، توضیح داد: اعزام دانشگاهیان برای فرصت‌های مطالعاتی مهم‌ترین است. ما دیگر اعزام دانشجو نداریم در حالی که حوزه‌های راهبردی وجود دارد که باید بر سر آنها همکاری‌های بین‌المللی داشته باشیم، اما خیلی از کشور‌ها کلاً ارتباط پژوهشی با ما در آن حوزه‌ها را تحریم کردند و حتی فرصت مطالعاتی هم نمی‌پذیرند.

سیمایی در عین حال بیان داشت:، اما کشور‌هایی هم شناسایی شدند که می‌توانیم اعزام دانشجو و فرصت مطالعاتی داشته باشیم. این موضوع را خدمت رئیس جمهور گزارش داده‌ایم که در چه حوزه‌هایی چقدر هزینه لازم است.