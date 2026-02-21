کد خبر: 1345771
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۵
سیاست » اخبار کلی

پیگیری وزیر علوم از رئیس‌جمهور برای اعزام دانشجو به خارج

پیگیری وزیر علوم از رئیس‌جمهور برای اعزام دانشجو به خارج وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پیگیری جدی موضوع اعزام دانشجویان ایرانی برای فرصت‌های مطالعاتی خارج کشور خبر داد.

جوان آنلاین: از وزارت علوم، حسین سیمایی روز شنبه در شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت:
به گزارش ایرنا، مهم‌ترین عنوانی که می‌توانیم برای این دوره از آموزش عالی به عنوان تصویر انتخاب کنیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. پایبندی به این موضوع در این دوره خیلی جدی شده و به شعار آموزش عالی بدل شده است.

وی افزود: امروز آموزش عالی در ماموریت‌های ملی و استانی فعال شده است؛ به طوری که ۷۵ ماموریت استانی توسط استاندارد‌ها به دانشگاه‌ها محول شده است. حدود ۱۰ ماموریت هم شخص رئیس‌جمهور به دانشگاه محول کردند و پیگیر اجرایی شدنشان هم هستند.

سیمایی دانشگاه‌ها را برای کلیت نظام و کشور، محل سرمایه اجتماعی دانست و گفت: نوع رابطه امروز دانشگاه و دولت موید این موضوع است. ما از اول کار را با شعار کرامت دانشگاه و احترام به دانشگاه آغاز کردیم. شروع کار دکتر پزشکیان هم با بازگشت اساتید و دانشجویان بود. روزی که برای معارفه من آمدند سخنشان را با این شاه‌بیت شروع کردند که دانشجویان و استادان اخراجی که به ناحق با آنها قطع رابطه شده، باید به دانشگاه برگردند. همین موضوع، یک شروع قوی و متفاوت بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط مورد تاکید؛ توانمندسازی نهاد‌های دانشجویی است. به‌طوری که بدون مبالغه بیش از ۲۶۰ هزار فعالیت فرهنگی ثبت شده در سامانه‌ها داریم. این آمار نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی کانون‌های دانشجویی فرهنگی و انجمن‌های علمی است.

وزیر علوم با بیان اینکه نقطه ضعف‌هایی به طور مزمن طی چند دهه رشد پیدا کرده است، توضیح داد: اعزام دانشگاهیان برای فرصت‌های مطالعاتی مهم‌ترین است. ما دیگر اعزام دانشجو نداریم در حالی که حوزه‌های راهبردی وجود دارد که باید بر سر آنها همکاری‌های بین‌المللی داشته باشیم، اما خیلی از کشور‌ها کلاً ارتباط پژوهشی با ما در آن حوزه‌ها را تحریم کردند و حتی فرصت مطالعاتی هم نمی‌پذیرند.

سیمایی در عین حال بیان داشت:، اما کشور‌هایی هم شناسایی شدند که می‌توانیم اعزام دانشجو و فرصت مطالعاتی داشته باشیم. این موضوع را خدمت رئیس جمهور گزارش داده‌ایم که در چه حوزه‌هایی چقدر هزینه لازم است.

برچسب ها: وزیر علوم ، اعزام دانشجو ، خارج از کشور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار