جوان آنلاین: به نقل از شبکه فاکس بیزنس، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا (NHTSA) در گزارشی اعلام کرد که شرکت ژاپنی نیسان بیش از ۶۴۰ هزار خودرو را به دلیل دو فراخوان جداگانه مرتبط با موتور و گیربکس فراخوانده است.
به گزارش تستینريا، این خودروساز ژاپنی ۳۲۳۹۱۷ دستگاه نیسان روگ مدل سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را به دلیل احتمال خرابی بلبرینگ فراخوانده است؛ مشکلی که میتواند باعث خروج روغن داغ و افزایش خطر آتشسوزی موتور و از دست رفتن نیروی محرکه خودرو شود.
بر اساس این گزارش، خودروهای تحت تأثیر این فراخوان، مجهز به موتور سه سیلندر یک و نیم لیتری توربو با ضریب تراکم متغیرهستند.
نمایندگیهای نیسان موظف شدهاند نرمافزار کنترل موتور را دوباره برنامهریزی کنند، بازرسی تشخیصی انجام دهند و خودرو را در تست رانندگی بررسی کنند و تمامی این خدمات بدون هزینه برای مصرفکننده انجام خواهد شد.
بهطور جداگانه، نیسان ۳۱۸۷۸۱ دستگاه خودروی روگ مدل سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ را به دلیل شکستگی چرخدندههای دریچه گاز فراخوانده است.
چرخدندههای شکسته شده میتوانند باعث از دست رفتن نیروی محرکه خودرو و عدم توانایی راننده در تعویض دنده پس از راهاندازی خودرو شوند و خطر تصادف را افزایش دهند.
نیسان به شبکه خبری فاکس بیزنس اعلام کرد که این خودروساز از ماه مارس ۲۰۲۶ مشتریان را برای این فراخوان از طریق پست مطلع خواهد کرد.
در ژانویه، نیسان بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودروی مدلهای سنترا و آلتیمای ۲۰۲۵، وانتهای فرانتیر ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ و خودروهای کیس ۲۰۲۶ را به دلیل جوش نادرست پایه قفل درب خودروها، فراخوانده بود. این مشکل میتوانست خطر آسیب یا تصادف را افزایش دهد.