حیدری، نازون و سهرابیان به رفسنجان نرفتند

جوان آنلاین: استقلال فردا شب (یکشنبه) در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت. این تیم بعد از ظهر امروز راهی رفسنجان شد که ۳ غایب مطرح برای این دیدار خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، خسرو حیدری، داکنز نازون و آرمین سهرابیان، سه غایب مطرح استقلال در دیدار مقابل مس رفسنجان خواهند بود. خسرو حیدری امروز (شنبه) پس از حضور در تمرین استقلال، زمانی که متوجه شد وریا غفوری مسئول فنی تیم است، قهر کرد و از تمرین خارج شد تا بتوان غیبت او در بازی با مس رفسنجان را حدس زد، اما غیبت نازون و سهرابیان جالب توجه است.

باشگاه استقلال دیشب (جمعه) با انتشار اطلاعیه‌ای از برکناری ریکاردو ساپینتو خبر داده بود و دیدار با مس رفسنجان، اولین بازی استقلال بدون حضور این مربی پرتغالی است. استقلال و مس رفسنجان فردا ساعت ۱۹ در ورزشگاه اختصاصی مس رفسنجان به مصاف هم خواهند رفت.