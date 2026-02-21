جوان آنلاین: کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز یکشنبه ۲۶ بهمن برای رسیدگی به پرونده عرشیا به‌نژاد تشکیل شد و رای زیر صادر گردید:

به گزارش ایسنا، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضاء به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در وقت مقرّر به منظور رسیدگی به موضوع حواشی پیش آمده ازسوی عرشیا به نژاد با داور اول در بازی شهداب یزد و رازین پلیمر تشکیل شد. با عنایت به گزارش ناظر بازی، بررسی‌های به عمل آمده و استماع اظهارات عرشیا به نژاد و سابقه ایشان، تخلّف وی محرز و مسلّم بوده، لذا نامبرده به سه جلسه محرومیت و پرداخت چهار میلیارد ریال (معادل 400/000/000 تومان) در وجه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. لیکن با عنایت به اظهار ندامت نامبرده دو جلسه محرومیت وی تا پایان فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعلیق می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر می‌باشد جریمه مندرج در رأی صادره می‌بایست توسط محکوم علیه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ پرداخت صورت گرفته و رسید آن به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد. رأی صادره در این خصوص قطعی است.