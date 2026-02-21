کد خبر: 1345697
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۸
جوان پلاس » زندگانی

حذف فضای مجازی کودکان را ایمن می‌کند؟

حذف فضای مجازی کودکان را ایمن می‌کند؟ برخی مطالعات افزایش اضطراب، مقایسه اجتماعی و کاهش اعتمادبه‌نفس را در میان کاربران نوجوان نشان می‌دهند، در حالی که تحقیقات دیگر بر نقش این فضا‌ها در ایجاد احساس تعلق، حمایت همسالان و دسترسی به منابع آموزشی تأکید دارند. به بیان دیگر، تأثیر شبکه‌های اجتماعی یکدست و همگانی نیست؛ بلکه به عوامل متعددی مانند شرایط خانوادگی، ویژگی‌های شخصیتی و میزان نظارت و آموزش بستگی دارد.

جوان آنلاین: در سال‌های اخیر، حضور کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری عمومی در جهان تبدیل شده است. از استرالیا تا بریتانیا و برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا، طرح‌هایی برای محدودسازی یا ممنوعیت دسترسی افراد زیر شانزده سال به این فضا‌ها مطرح یا اجرا شده است. نکته قابل توجه آن است که افکار عمومی در بسیاری از کشور‌ها نیز با چنین رویکرد‌هایی همراهی نشان می‌دهد؛ همراهی‌ای که بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های والدین دارد.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های رسانه‌ای درباره سوءاستفاده‌های آنلاین، فریب کودکان برای ارسال تصاویر خصوصی یا مواجهه نوجوانان با محتوای آسیب‌زا، تصویری نگران‌کننده از فضای مجازی ساخته است. طبیعی است که والدین، در مواجهه با چنین روایت‌هایی، به دنبال راهی سریع و قطعی برای محافظت از فرزندان خود باشند. بستن در‌های شبکه‌های اجتماعی ساده‌ترین پاسخ به این نگرانی به نظر می‌رسد: اگر خطر در آنجاست، دسترسی را قطع کنیم. اما این رویکرد، هرچند از منظر عاطفی قابل درک است، از نظر اجتماعی و تربیتی پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند. آیا حذف کامل دسترسی، به معنای حذف خطر است؟ یا تنها مواجهه کودکان با واقعیتی اجتناب‌ناپذیر را به تأخیر می‌اندازد؟

پیچیدگی مسئله در برابر سادگی راه‌حل

سرمقاله‌ای در نشریه اکونومیست هشدار می‌دهد که راه‌حل‌های ساده برای مسائل پیچیده می‌توانند پیامد‌های ناخواسته به همراه داشته باشند. محدودسازی کامل، ممکن است کودکان را از فرصت‌های یادگیری، تعامل اجتماعی و مهارت‌آموزی دیجیتال محروم کند؛ مهارت‌هایی که در جهان امروز بخشی از سواد پایه محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه اغلب به دور زدن قانون منجر می‌شوند. تجربه نشان داده است که نوجوانان در مواجهه با محدودیت‌های مطلق، به ابزار‌های جایگزین یا حساب‌های ناشناس روی می‌آورند؛ وضعیتی که نظارت و حمایت والدین را دشوارتر می‌کند.

شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان؛ واقعیت یا هراس جمعی؟

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان است. پرسش کلیدی این است: آیا این فضا‌ها نسل جدید را مضطرب‌تر، منزوی‌تر و آسیب‌پذیرتر کرده‌اند؟ پژوهش‌های موجود تصویری پیچیده ارائه می‌دهند. برخی مطالعات افزایش اضطراب، مقایسه اجتماعی و کاهش اعتمادبه‌نفس را در میان کاربران نوجوان نشان می‌دهند، در حالی که تحقیقات دیگر بر نقش این فضا‌ها در ایجاد احساس تعلق، حمایت همسالان و دسترسی به منابع آموزشی تأکید دارند. به بیان دیگر، تأثیر شبکه‌های اجتماعی یکدست و همگانی نیست؛ بلکه به عوامل متعددی مانند شرایط خانوادگی، ویژگی‌های شخصیتی و میزان نظارت و آموزش بستگی دارد. بنابراین، تعمیم تجربه گروهی آسیب‌پذیر به کل یک نسل، بدون شواهد کافی، می‌تواند به تصمیم‌هایی منجر شود که نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کنند، بلکه فرصت‌های رشد را نیز محدود می‌سازند.

بی‌تردید برخی کودکان در معرض خطر بیشتری قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه‌اند. کودکانی که با مشکلات خانوادگی، انزوای اجتماعی یا آسیب‌های روانی مواجه‌اند، ممکن است در فضای آنلاین آسیب‌پذیرتر باشند. اما سیاست‌گذاری مؤثر، به جای محروم‌سازی همگانی، باید بر شناسایی و حمایت هدفمند از این گروه‌ها تمرکز کند. این حمایت می‌تواند شامل آموزش سواد رسانه‌ای، تقویت مهارت‌های خودمراقبتی، آموزش والدین و ایجاد سازوکار‌های نظارتی هوشمند باشد. در چنین چارچوبی، کودک نه از جهان دیجیتال محروم می‌شود و نه بی‌دفاع در برابر خطرات آن رها می‌گردد.

تصمیم‌گیری عمومی زمانی اثربخش است که بر داده‌های علمی و تحلیل‌های جامع استوار باشد، نه بر هراس عمومی. سیاست‌هایی که صرفاً در پاسخ به شوک‌های اجتماعی یا فشار افکار عمومی تدوین می‌شوند، ممکن است در کوتاه‌مدت احساس امنیت ایجاد کنند، اما در بلندمدت پیامد‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشند. جهان دیجیتال، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی معاصر است. کودکان و نوجوانان دیر یا زود با آن مواجه خواهند شد. پرسش اساسی این نیست که آیا باید آنان را از این فضا دور نگه داشت، بلکه این است که چگونه می‌توان آنان را برای حضور ایمن، آگاهانه و مسئولانه در آن آماده کرد.

به جای ممنوعیت مطلق، بسیاری از متخصصان بر رویکردی متعادل تأکید دارند:

۱. آموزش مهارت‌های تشخیص خطر و حفظ حریم خصوصی
۲. تقویت گفت‌وگوی والدین و فرزندان درباره تجربه‌های آنلاین
۳. ایجاد ابزار‌های نظارتی شفاف و غیرکنترلی
۴. مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری در محافظت از کاربران کم‌سن

این‌رویکرد، به جای حذف مسئله، ظرفیت مواجهه با آن را در کودکان و خانواده‌ها تقویت می‌کند.

ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان، پاسخی ساده به نگرانی‌های واقعی است؛ اما سادگی آن نباید ما را از پیچیدگی مسئله غافل کند. خطرات فضای آنلاین وجود دارند، اما فرصت‌های آن نیز انکارناپذیرند. سیاست‌گذاری مبتنی بر ترس، ممکن است امنیتی ظاهری ایجاد کند، در حالی که رویکرد مبتنی بر آموزش، حمایت و توانمندسازی، امنیتی پایدارتر فراهم می‌آورد. در جهانی که اتصال دیجیتال بخشی از زیست روزمره انسان شده است، وظیفه جوامع نه بستن درها، بلکه آموختن شیوه عبور امن از این مسیر است.

محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

برچسب ها: فضای مجازی ، کودکان ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار