وزیر ورزش: ایران پیشرو در ورزش پارالمپیکی بانوان است

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران منشا عزت و اعتبار جهانی است، گفت:ایران پیشرو در ورزش پارالمپیکی بانوان است.

جوان آنلاین: آیین تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران رشته‌های پارالمپیکی، نابینایان و ناشنوایان با حضور رئیس جمهور برگزار و ️از ۴۸۹ قهرمان و مدال‌آور رشته‌های پارا، نابیانیان و ناشنوایان که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در میادین بین‌المللی برای ایران موفق به کسب مدال شدند، تجلیل شد.

️به گزارش مهر، در این مراسم از ۴٨٩ ورزشکار فدراسیون‌های جانبازان و توان‌یابان، نابینایان و کم‌بینایان، پاراتکواندو، پارادوچرخه‌سواری، پاراقایقرانی، ورزش‌های ناشنوایان و انجمن فوتبال قطع عضو که در سال‌های ١۴٠٣ و ١۴٠۴ موفق به کسب مدال در میادین بین‌المللی شدند، تجلیل شد. ️این برای نخستین بار است که به منظور ارج نهادن به افتخارآفرینی قهرمانان رشته‌های پارا، مراسم تجلیل این مدال‌آوران بصورت جداگانه برگزار شد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش در این مراسم عنوان کرد: امروز در خدمت قهرمانانی هستیم که محدودیت را به بند کشیده‌اند و معنای جدیدی را به واژه توانستن بخشیده‌اند. ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران منشا عزت و اعتبار جهانی است در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ورزش قوی برای ایران قوی، گام‌های پرشتابی را در این عرصه برداشته‌ایم. از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۳۱۷۴ مدال توسط قهرمانان پارالمپیک کسب شده است. عزیزان در جمع حاضر نیز ۴۵۸ مدال در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ایران اکنون کشور پیش‌رو و برتر در توسعه ورزش پارالمپیکی بانوان است، گفت: تجلی این خودباروی و درخشش را هم در روی سکوی قهرمانی و هم در جبهه مدیریت در حال تماشا هستیم. تاسیس مرکز آموزش عالی پارالمپیک آسیا در ایران، کشورمان را به قطب علمی ورزش توان‌یابان در سطح قاره آسیا تبدیل کرده است. ورزشکاران پارالمپیکی از مرز‌های مسابقه فراتر رفتند و به دنبال مرجعیت علمی برای پارالمپیک ایران هستند.

دنیامالی در ادامه با اشاره به نایب قهرمانی کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو و پاراآسیایی جوانان، خاطرنشان کرد: روز‌های درخشانی را پشت‌سر گذاشتیم و سال آینده به دنبال ادامه این افتخار آفرینی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هستیم. ژاپن میزبان رقیبی سرسخت و مجهز است، اما ورزشکاران ایران با تکیه بر انگیزه و با پشتوانه دولت، در سرزمین آفتاب جانانه رقابت خواهند کرد و خواهند درخشید.