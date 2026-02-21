کد خبر: 1345693
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۰
ورزش » ساير

وزیر ورزش: ایران پیشرو در ورزش پارالمپیکی بانوان است

وزیر ورزش: ایران پیشرو در ورزش پارالمپیکی بانوان است وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران منشا عزت و اعتبار جهانی است، گفت:ایران پیشرو در ورزش پارالمپیکی بانوان است.

جوان آنلاین: آیین تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران رشته‌های پارالمپیکی، نابینایان و ناشنوایان با حضور رئیس جمهور برگزار و ️از ۴۸۹ قهرمان و مدال‌آور رشته‌های پارا، نابیانیان و ناشنوایان که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در میادین بین‌المللی برای ایران موفق به کسب مدال شدند، تجلیل شد.

️به گزارش مهر، در این مراسم از ۴٨٩ ورزشکار فدراسیون‌های جانبازان و توان‌یابان، نابینایان و کم‌بینایان، پاراتکواندو، پارادوچرخه‌سواری، پاراقایقرانی، ورزش‌های ناشنوایان و انجمن فوتبال قطع عضو که در سال‌های ١۴٠٣ و ١۴٠۴ موفق به کسب مدال در میادین بین‌المللی شدند، تجلیل شد. ️این برای نخستین بار است که به منظور ارج نهادن به افتخارآفرینی قهرمانان رشته‌های پارا، مراسم تجلیل این مدال‌آوران بصورت جداگانه برگزار شد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش در این مراسم عنوان کرد: امروز در خدمت قهرمانانی هستیم که محدودیت را به بند کشیده‌اند و معنای جدیدی را به واژه توانستن بخشیده‌اند. ورزش جانبازان و توان‌یابان ایران منشا عزت و اعتبار جهانی است در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ورزش قوی برای ایران قوی، گام‌های پرشتابی را در این عرصه برداشته‌ایم. از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۳۱۷۴ مدال توسط قهرمانان پارالمپیک کسب شده است. عزیزان در جمع حاضر نیز ۴۵۸ مدال در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ایران اکنون کشور پیش‌رو و برتر در توسعه ورزش پارالمپیکی بانوان است، گفت: تجلی این خودباروی و درخشش را هم در روی سکوی قهرمانی و هم در جبهه مدیریت در حال تماشا هستیم. تاسیس مرکز آموزش عالی پارالمپیک آسیا در ایران، کشورمان را به قطب علمی ورزش توان‌یابان در سطح قاره آسیا تبدیل کرده است. ورزشکاران پارالمپیکی از مرز‌های مسابقه فراتر رفتند و به دنبال مرجعیت علمی برای پارالمپیک ایران هستند.

دنیامالی در ادامه با اشاره به نایب قهرمانی کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو و پاراآسیایی جوانان، خاطرنشان کرد: روز‌های درخشانی را پشت‌سر گذاشتیم و سال آینده به دنبال ادامه این افتخار آفرینی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هستیم. ژاپن میزبان رقیبی سرسخت و مجهز است، اما ورزشکاران ایران با تکیه بر انگیزه و با پشتوانه دولت، در سرزمین آفتاب جانانه رقابت خواهند کرد و خواهند درخشید.

برچسب ها: وزیر ورزش ، ایران ، پارالمپیک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار