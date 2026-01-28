جوان آنلاین: در ادامه کارشکنیهای سفارتهای کشورهای خارجی در کار صدور ویزا برای ورزشکاران و مسئولان ورزش ایران به منظور شرکت در رقابتها و رویدادهای ورزشی بعد از روسیه و کرواسی نوبت به سفارتهای هند و عربستان رسیده تا با سیاسیکاری محض از صدور ویزا برای مقامات ورزش و ورزشکاران ایران امتناع کنند.
سفارت روسیه بعد از انتشار خبر صادر نشدن ویزا برای کشتیگیران ایران در تلاشی شائبهبرانگیز سعی دارد تا این اقدام خود را به قطع اینترنت و کوتاهی فدراسیون کشتی ایران نسبت دهد و این در حالی است که اینترنت سفارتخانهها حتی در در زمان قطع بودن اینترنت کشور وصل بوده و آنها امور خود را انجام میدادند. بگذریم که برخی از این سفارتها هم با استفاده از همین شرایط آتش اغتشاشات و فتنه را برای سلاخی مردم ایران گرم میکردند و شریک دشمنان ایران بودند. امروز ظاهراً سفارتخانههای خارجی در ادامه جنگ همهجانبه امریکایی، انگلیسی و صهیونیستی علیه ایران از جناحی دیگر وارد میدان شدهاند تا ورزش ایران را بایکوت کنند و به نوعی دیگر به کشورمان ضربه بزنند.
سهرابیان جا ماند
علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی و نایبرئیس و عضو هیئت اجرایی کنفدراسیون آبهای آرام آسیا که قرار بود در اجلاس آسیایی آبهای آرام شرکت کند با وجود پیگیریها توسط فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان موفق به اخذ ویزای هند نشد و حضور در این اجلاس را از دست داد.
در اجلاس آبهای آرام آسیا قرار است در خصوص میزبانیهای رقابتهای آسیایی و انتخاب ژوری در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی ناگویا تصمیمگیری شود. ایران پیش از این دو داور برای قضاوت در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی معرفی کرده و قرار بود در این اجلاس دو داور دیگر نیز از کشورمان معرفی شوند. علیرضا سهرابیان نیز کاندیدای ژوری در بازیهای آسیایی است. همچنین ایران میزبان دو مسابقات قهرمانی آسیا و کاپ آسیایی در سال ۲۰۲۷ است که قرار است در این اجلاس تاریخ برگزاری آن نهایی شود. حضور سهرابیان در این اجلاس در انتخاب داوران و همچنین میزبانی کشورمان بسیار حائز اهمیت بود، اما فرصت حضور برای رئیس فدراسیون کشورمان از دست رفت. سهرابیان در تلاش است با تماس تلفنی با اعضا بتواند داوری نمایندگان ایران را نهایی کند.
دوچرخهسواری در انتظار
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری هم از کارشکنی سفارت عربستان در صدور ویزا برای شرکت تیم ملی دوچرخهسواری جاده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا خبر میدهد.
رسول اسدی میگوید: «زمانی که باید از طریق اپلیکیشن برای درخواست ویزای عربستان اقدام میکردیم، اینترنتها قطع بود. وقتی شرایط برای ارسال ایمیل فراهم شد تلاش کردیم با ارسال ایمیل ویزا بگیریم، اما سفارت عربستان اعلام کرد خارج از اپلیکیشن نمیتواند کاری کند و برخلاف قوانینشان است و اپلیکیشن هم بسته شده است. در حال حاضر از طریق وزارت امور خارجه عربستان در حال پیگیری صدور ویزا هستیم و مدارک را هم ارسال کردیم و همه چیز دست وزارت امورخارجه عربستان است، اما فعلاً خبری نیست.»
وی ادامه داد: «نهایتاً باید چهاردهم بهمنماه به عربستان برویم. البته جلسه فنی ۱۳ بهمن است، اما حالا در جلسه شرکت نمیکنیم و بعد از جلسه فنی هم بتوانیم به مسابقات برسیم، میشود کاری کرد. حتماً باید ۱۴ بهمن برویم. جلسه کنفدراسیون آسیا نیز ۲۱ و ۲۲ بهمنماه است. نکته این است، محمد رجبلو که مربی تیم ملی عراق است هم نتوانسته ویزا بگیرد، این در حالی است که به تیم عراق ویزا دادهاند!»