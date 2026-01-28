کد خبر: 1342249
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
از کشتی تا قایقرانی و دوچرخه‌سواری

سفارتخانه‌ها علیه ورزش ایران

سفارتخانه‌ها علیه ورزش ایران در ادامه کارشکنی‌های سفارت‌های کشور‌های خارجی در کار صدور ویزا برای ورزشکاران و مسئولان ورزش ایران به منظور شرکت در رقابت‌ها و رویداد‌های ورزشی بعد از روسیه و کرواسی نوبت به سفارت‌های هند و عربستان رسیده تا با سیاسی‌کاری محض از صدور ویزا برای مقامات ورزش و ورزشکاران ایران امتناع کنند
فریدون حسن

جوان آنلاین: در ادامه کارشکنی‌های سفارت‌های کشور‌های خارجی در کار صدور ویزا برای ورزشکاران و مسئولان ورزش ایران به منظور شرکت در رقابت‌ها و رویداد‌های ورزشی بعد از روسیه و کرواسی نوبت به سفارت‌های هند و عربستان رسیده تا با سیاسی‌کاری محض از صدور ویزا برای مقامات ورزش و ورزشکاران ایران امتناع کنند. 
سفارت روسیه بعد از انتشار خبر صادر نشدن ویزا برای کشتی‌گیران ایران در تلاشی شائبه‌برانگیز سعی دارد تا این اقدام خود را به قطع اینترنت و کوتاهی فدراسیون کشتی ایران نسبت دهد و این در حالی است که اینترنت سفارتخانه‌ها حتی در در زمان قطع بودن اینترنت کشور وصل بوده و آنها امور خود را انجام می‌دادند. بگذریم که برخی از این سفارت‌ها هم با استفاده از همین شرایط آتش اغتشاشات و فتنه را برای سلاخی مردم ایران گرم می‌کردند و شریک دشمنان ایران بودند. امروز ظاهراً سفارتخانه‌های خارجی در ادامه جنگ همه‌جانبه امریکایی، انگلیسی و صهیونیستی علیه ایران از جناحی دیگر وارد میدان شده‌اند تا ورزش ایران را بایکوت کنند و به نوعی دیگر به کشورمان ضربه بزنند. 
 سهرابیان جا ماند
علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی و نایب‌رئیس و عضو هیئت اجرایی کنفدراسیون آب‌های آرام آسیا که قرار بود در اجلاس آسیایی آب‌های آرام شرکت کند با وجود پیگیری‌ها توسط فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان موفق به اخذ ویزای هند نشد و حضور در این اجلاس را از دست داد. 
در اجلاس آب‌های آرام آسیا قرار است در خصوص میزبانی‌های رقابت‌های آسیایی و انتخاب ژوری در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا تصمیم‌گیری شود. ایران پیش از این دو داور برای قضاوت در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی معرفی کرده و قرار بود در این اجلاس دو داور دیگر نیز از کشورمان معرفی شوند. علیرضا سهرابیان نیز کاندیدای ژوری در بازی‌های آسیایی است. همچنین ایران میزبان دو مسابقات قهرمانی آسیا و کاپ آسیایی در سال ۲۰۲۷ است که قرار است در این اجلاس تاریخ برگزاری آن نهایی شود. حضور سهرابیان در این اجلاس در انتخاب داوران و همچنین میزبانی کشورمان بسیار حائز اهمیت بود، اما فرصت حضور برای رئیس فدراسیون کشورمان از دست رفت. سهرابیان در تلاش است با تماس تلفنی با اعضا بتواند داوری نمایندگان ایران را نهایی کند. 
 دوچرخه‌سواری در انتظار
رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری هم از کارشکنی سفارت عربستان در صدور ویزا برای شرکت تیم ملی دوچرخه‌سواری جاده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا خبر می‌دهد. 
رسول اسدی می‌گوید: «زمانی که باید از طریق اپلیکیشن برای درخواست ویزای عربستان اقدام می‌کردیم، اینترنت‌ها قطع بود. وقتی شرایط برای ارسال ایمیل فراهم شد تلاش کردیم با ارسال ایمیل ویزا بگیریم، اما سفارت عربستان اعلام کرد خارج از اپلیکیشن نمی‌تواند کاری کند و برخلاف قوانین‌شان است و اپلیکیشن هم بسته شده است. در حال حاضر از طریق وزارت امور خارجه عربستان در حال پیگیری صدور ویزا هستیم و مدارک را هم ارسال کردیم و همه چیز دست وزارت امورخارجه عربستان است، اما فعلاً خبری نیست.»
وی ادامه داد: «نهایتاً باید چهاردهم بهمن‌ماه به عربستان برویم. البته جلسه فنی ۱۳ بهمن است، اما حالا در جلسه شرکت نمی‌کنیم و بعد از جلسه فنی هم بتوانیم به مسابقات برسیم، می‌شود کاری کرد. حتماً باید ۱۴ بهمن برویم. جلسه کنفدراسیون آسیا نیز ۲۱ و ۲۲ بهمن‌ماه است. نکته این است، محمد رجبلو که مربی تیم ملی عراق است هم نتوانسته ویزا بگیرد، این در حالی است که به تیم عراق ویزا داده‌اند!»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دوچرخه سواری ، سفارت ، ورزشکاران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار