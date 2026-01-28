واردات ۱۵۸ هزار تن کالای اساسی در ۲۴ ساعت؛ ورود ۲۴۵ تن گوشت

جوان آنلاین: با توجه به ضرورت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با تلاش تجار و بازرگانان و فعالیت شبانه روزی کارکنان گمرکات در حوزه انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی و با همکاری و پشتیبانی ناوگان حمل‌ونقل کشور طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۶ هزار و ۶۴۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی از گمرکات بارگیری و از گمرکات کشور خارج شده است.

به گزارش مهر، گزارش روزانه ترخیص قطعی انواع کالای اساسی از گمرکات نشان می‌دهد، در ۲۴ ساعت گذشته مقدار ۷۶ هزار و ۷۸۶ تن گندم، ۳۸ هزار و ۷۲۴ تن ذرت، ۹ هزار و ۹۹۴ تن جو، ۱۰ هزار و ۸۵۷ تن کنجاله سویا، ۲ هزار و ۷۹۳ تن برنج، ۲ هزار و ۶۰ تن روغن خام و ۱۳ هزار و ۱۵۴ تن دانه‌های روغنی از گمرکات کشور ترخیص گردیده است.

همچنین حبوبات، دارو و تجهیزات دارویی و سایر کالاهای اساسی نیز از دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور بود که در ۲۴ ساعت گذشته از گمرکات کشور ترخیص قطعی شد.