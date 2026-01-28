ملاقات عمومی مدیرکل بنیاد شهید البرز با ایثارگران

این ملاقات عمومی مطابق روال ثابت ملاقات های هفتگی برگزار شد و ایثارگران در فضایی مستقیم و بدون واسطه، مسائل، درخواستها و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف مطرح کردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در حاشیه این دیدارها با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با جامعه ایثارگری اظهار داشت: ایثارگران ستونهای استواری هستند که امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاریهای آنهاست. ما موظفیم هرگونه مشکل و دغدغه ایشان را با جدیت و سرعت پیگیری کنیم تا پاسخگویی عملی، نشانه قدردانی ما باشد.
وی افزود: برگزاری میز خدمت و دیدارهای چهرهبهچهره، فرصتی برای شنیدن صدای واقعی ایثارگران است؛ ما در بنیاد شهید معتقدیم تکریم آنان تنها در شعار نیست، بلکه در عمل و اقدام ملموس، در پیگیری مستمر و حل مشکلات روزمره آنان معنا پیدا میکند.
برگزاری منظم میز خدمت و ملاقاتهای عمومی، در راستای سیاستهای بنیاد شهید و امور ایثارگران و با هدف تقویت ارتباط مستقیم، تسهیل فرآیند رسیدگی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات ایثارگران استان البرز انجام میشود.