کد خبر: 1342160
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۴
البرز » اجتماعي
استاندار البرز تاکید کرد

هیچ‌گونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها قابل قبول نیست

هیچ‌گونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها قابل قبول نیست استاندار البرز با حضور سرزده در بازار روز میوه و تره‌بار ماهان کرج، ضمن بازدید از روند فعالیت‌ها و اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی، از نزدیک در جریان روند عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار روزهای این سازمان قرار گرفت.

مجتبی عبداللهی در بازدید از بازار روز میوه و تره‌بار ماهان، نحوه اجرای اصلاح نظام یارانه‌ای، ارزیابی روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و میزان رعایت قیمت‌های مصوب را از نزدیک مورد نظارت قرار داد.

عبداللهی در حاشیه این بازدید، با شهروندان، بهره‌برداران و غرفه‌داران گفت‌وگو کرد و به دغدغه‌ها و مطالبات آنان بدون واسطه گوش سپرد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: اصلاح نظام یارانه‌ای و اجرای طرح کالابرگ با هدف حمایت از معیشت مردم و توزیع عادلانه یارانه‌ها انجام شده و ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و صنفی همکاری لازم را برای اجرای دقیق این طرح داشته باشند.

استاندار البرز با اشاره به نقش نظارت مستمر بر بازار روزهای میوه و تره بار افزود: هیچ‌گونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها قابل قبول نیست و با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و اخلال در روند توزیع اقلام برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی از دستگاه‌های نظارتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی خواست با تشدید نظارت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مشمول طرح کالابرگ، آرامش و ثبات را در بازار حفظ کنندو ارائه خدمات بهینه به شهروندان از سوی مسئولان سازمان در دستور کار قرار گیرد.

برچسب ها: البرز ، کرج ، استاندار البرز
