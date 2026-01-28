برخورد قاطع منطقه ۷ شهرداری کرج با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز

حشمتاله عزیزی با اشاره به ضرورت صیانت از قوانین و ضوابط شهرسازی، بر نقش مؤثر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و حفظ حقوق عمومی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مقابله با تخلفات ساختمانی یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری است، اظهار داشت: نیروهای اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری بهعنوان بازوی نظارتی شهرداری، با حضور میدانی و رصد مستمر فعالیتهای ساختمانی، نقش تعیینکنندهای در شناسایی و برخورد بهموقع با تخلفات دارند. در همین راستا، طی روزهای اخیر و با اخذ دستور از مراجع قضایی، یک سازه غیرایمن و فاقد مجوز در محله کمبرخوردار محمودآباد، نبش چشمهنور شمالی، تخریب شد.
وی با اشاره به پیامدهای منفی ساختوساز خارج از چارچوب قانونی افزود: بناهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد ناهنجاریهای بصری، میتوانند سلامت و ایمنی شهروندان را بهطور جدی تهدید کنند. از اینرو، سیاست مدیریت منطقه جلوگیری از شکلگیری تخلف در همان مراحل ابتدایی و پیش از گسترش آن است.
عزیزی خاطرنشان کرد: عوامل پیشگیری و رفع تخلفات شهری با پایش مستمر محلات، هرگونه فعالیت مغایر با ضوابط را شناسایی کرده و اقدامات قانونی از جمله توقف عملیات و صدور اخطار را در سریعترین زمان ممکن انجام میدهند.
این مسئول در ادامه از قدردانی معتمدان محلی و هیئت امنای مسجد موسیبنجعفر(ع) در محله محمودآباد خبر داد و گفت: رضایتمندی شهروندان و پیامهای مثبت دریافتی، نشاندهنده اثرگذاری این اقدامات است؛ بهگونهای که معتمدین این محله، برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی را در سالهای اخیر کمسابقه عنوان کردهاند.
مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا با همکاری همگانی، شهری منظم، ایمن و قانونمند رقم بخورد.