تکمیل ۲۲ طرح صنعتی بزرگ در استان البرز

محمد انصاری در نشست بررسی پروژه های دهه مبارک فجر البرز اظهار داشت : با همت والای سرمایهگذاران و صنعتگران پرتلاش استان، البرز با آمادهسازی ۲۲ طرح بزرگ صنعتی و معدنی در حوزههای پیشران اقتصاد کشور، آماده میزبانی افتتاحهای نمادین با حضور مسوولان کشوری در دهه فجر امسال است.
وی گفت: افتتاح این طرحها بیش از سه هزارو۷۵۰ فرصت شغلی مستقیم ارزشمند در استان ایجاد خواهد کرد که گامی بلند در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است.
انصاری در ادامه با اشاره به جایگاه بیبدیل البرز به عنوان "قطب صنعتی پیشرو" کشور با وجود وسعت کم خاطرنشان کرد: در چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، استان البرز با عملیاتیسازی دستور کار کلان "تولید، دانشبنیانی و اشتغالآفرینی" و با هدایتهای وزیر صمت و استاندار البرز و همراهی نمایندگان مجلس، گام بلندی برای تبدیل شدن به الگوی عملی تحقق شعارهای سال برداشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در تشریح نقشه راه صنعتی البرز تصریح کرد: انتخاب این ۲۲ طرح برای افتتاح تصادفی نبوده بلکه مبتنی بر نقشه راه توسعه صنعتی استان و با اولویتبندی حوزههای دارای مزیت رقابتی و زنجیره ارزش کامل است.
وی در ادامه به مزایای برخی از طرحهای جدید اشاره کرد و افزود: طرح پیشرفته تولید فیلترهای صنعتی که از پیشرفتهترین تولیدیها در نوع خود است از جمله این طرح ها به شمار می رود که نیاز صنایع مادر به فیلترهای با کیفیت را برطرف و وابستگی به واردات در این حوزه راهبردی را کاهش میدهد. همچنین طرح کلان فولادی با سرمایهگذاری بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال نیز حلقه مکمل حیاتی برای صنایع پاییندست فولاد در منطقه خواهد بود. طرحهای دانشبنیان دارویی، در راستای تاکیدات ملی شامل چهار طرح بزرگ در حوزه بیوتکنولوژی و داروسازی زنجیره کامل ارزش دارو در استان را تقویت میکند.
انصاری گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنایع غذایی و پاییندست پتروشیمی با افتتاح یک طرح بزرگ در البرز محقق می شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به یکی از افتخارات مدیریت صنعتی استان اشاره کرد و افزود: در کنار افتتاح طرحهای جدید، احیای ۲۰۷ واحد صنعتی و معدنی راکد در استان که معادل بازگرداندن سرمایههای ملی به چرخه تولید است، انجام شده است؛ این اقدام، پیام امید و خروج از رکود را به کل جامعه کسبوکار کشور ارسال و ثابت میکند با مدیریت جهادی و همکاری نهادهای حمایتی، میتوان کارگاههای به خواب رفته را دوباره به چرخه ارزشآفرینی بازگرداند.
مدیرکل صمت البرز در بیان برنامههای دهه فجر گفت: این استان با هدف روایتگری پیشرفت، برنامههای متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه تخصصی "۴۷ دستاورد برتر صنعتی البرز"، تداوم سلسلهنشستهای "راهیان پیشرفت" با حضور اقشار مختلف جامعه و بازدیدهای میدانی از واحدهای احیاشده و نمونه به منظور الگوسازی تدارک دیده است.
وی اظهار کرد: حرکت هماهنگ البرز برای افتتاح دستهجمعی طرحهای بزرگ، احیای واحدهای راکد و نمایش دستاوردها، تنها یک برنامه مناسبتی نیست بلکه این حرکت، نمایش عزم راسخ مسوولان استان، بخش خصوصی و مردم غیور البرز برای تحقق عملی اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدیدها به فرصت است.
مدیرکل صمت استان البرز تاکید کرد: این استان در چهلوهفتمین سال پیروزی انقلاب، نشان میدهد که با برنامهریزی، همدلی و تکیه بر نیروی انسانی متخصص و دانشبنیان، میتوان در قلب همه تحریمها و چالشها، کارگاه بزرگ تولید و اشتغال کشور را با قدرت به پیش برد.