کد خبر: 1342158
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۴
البرز » اجتماعي

تکمیل ۲۲ طرح صنعتی بزرگ در استان البرز

تکمیل ۲۲ طرح صنعتی بزرگ در استان البرز مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز اعلام کرد: ۲۲ طرح تولیدی صنعتی بزرگ با سرمایه گذاری ۲۵۵ هزار میلیارد ریال در این استان تکمیل و آماده بهره برداری شده است.

محمد انصاری در نشست بررسی پروژه های دهه مبارک فجر البرز اظهار داشت : با همت والای سرمایه‌گذاران و صنعتگران پرتلاش استان، البرز با آماده‌سازی ۲۲ طرح بزرگ صنعتی و معدنی در حوزه‌های پیشران اقتصاد کشور، آماده میزبانی افتتاح‌های نمادین با حضور مسوولان کشوری در دهه فجر امسال است.

وی گفت: افتتاح این طرح‌ها بیش از سه هزارو۷۵۰ فرصت شغلی مستقیم ارزشمند در استان ایجاد خواهد کرد که گامی بلند در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است.

انصاری در ادامه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل البرز به عنوان "قطب صنعتی پیشرو" کشور با وجود وسعت کم خاطرنشان کرد: در چهل‌ و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، استان البرز با عملیاتی‌سازی دستور کار کلان "تولید، دانش‌بنیانی و اشتغال‌آفرینی" و با هدایت‌های وزیر صمت و استاندار البرز و همراهی نمایندگان مجلس، گام بلندی برای تبدیل شدن به الگوی عملی تحقق شعارهای سال برداشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در تشریح نقشه راه صنعتی البرز تصریح کرد: انتخاب این ۲۲ طرح برای افتتاح تصادفی نبوده بلکه مبتنی بر نقشه راه توسعه صنعتی استان و با اولویت‌بندی حوزه‌های دارای مزیت رقابتی و زنجیره ارزش کامل است.

وی در ادامه به مزایای برخی از طرح‌های جدید اشاره کرد و افزود: طرح پیشرفته تولید فیلترهای صنعتی که از پیشرفته‌ترین تولیدی‌ها در نوع خود است از جمله این طرح ها به شمار می رود که نیاز صنایع مادر به فیلترهای با کیفیت را برطرف و وابستگی به واردات در این حوزه راهبردی را کاهش می‌دهد. همچنین طرح کلان فولادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال نیز حلقه مکمل حیاتی برای صنایع پایین‌دست فولاد در منطقه خواهد بود. طرح‌های دانش‌بنیان دارویی، در راستای تاکیدات ملی شامل چهار طرح بزرگ در حوزه بیوتکنولوژی و داروسازی زنجیره کامل ارزش دارو در استان را تقویت می‌کند.

انصاری گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنایع غذایی و پایین‌دست پتروشیمی با افتتاح یک طرح بزرگ در البرز محقق می شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به یکی از افتخارات مدیریت صنعتی استان اشاره کرد و افزود: در کنار افتتاح طرح‌های جدید، احیای ۲۰۷ واحد صنعتی و معدنی راکد در استان که معادل بازگرداندن سرمایه‌های ملی به چرخه تولید است، انجام شده است؛ این اقدام، پیام امید و خروج از رکود را به کل جامعه کسب‌وکار کشور ارسال و ثابت می‌کند با مدیریت جهادی و همکاری نهادهای حمایتی، می‌توان کارگاه‌های به خواب رفته را دوباره به چرخه ارزش‌آفرینی بازگرداند.

مدیرکل صمت البرز در بیان برنامه‌های دهه فجر گفت: این استان با هدف روایتگری پیشرفت، برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه تخصصی "۴۷ دستاورد برتر صنعتی البرز"، تداوم سلسله‌نشست‌های "راهیان پیشرفت" با حضور اقشار مختلف جامعه و بازدیدهای میدانی از واحدهای احیاشده و نمونه به منظور الگوسازی تدارک دیده است.

وی اظهار کرد: حرکت هماهنگ البرز برای افتتاح دسته‌جمعی طرح‌های بزرگ، احیای واحدهای راکد و نمایش دستاوردها، تنها یک برنامه مناسبتی نیست بلکه این حرکت، نمایش عزم راسخ مسوولان استان، بخش خصوصی و مردم غیور البرز برای تحقق عملی اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدیدها به فرصت است.

مدیرکل صمت استان البرز تاکید کرد: این استان در چهل‌وهفتمین سال پیروزی انقلاب، نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی، همدلی و تکیه بر نیروی انسانی متخصص و دانش‌بنیان، می‌توان در قلب همه تحریم‌ها و چالش‌ها، کارگاه بزرگ تولید و اشتغال کشور را با قدرت به پیش برد.

برچسب ها: البرز ، کرج ، صمت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار