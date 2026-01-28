ذخایر کامل کالاهای اساسی در استان البرز

مدیرکل صنعت و معدن تجارت استان البرز در نشست خبری که در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز برگزار شد،با اشاره به وضعیت تولید روغن در البرز اظهار کرد: البرز یکی از مهمترین استان‌های کشور در تولید روغن خوراکی است که ۲۵ درصد روغن کشور را تولید می کند.

محمد انصاری با بیان اینکه سرانه مصرف روغن خوراکی در خانوارهای کشور بین ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در سال است اظهارداشت : نیاز البرز به روغن روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن و ظرفیت تولید در استان تا ۷۰۰ تن در روز بوده است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را کرده ایم تا قبل از جراحی اقتصادی شرایط تولید را برای واحدهای تولیدی فراهم سازیم، گفت: با توجه به تغییرات در نرخ ارز امروز تولید در استان البرز بیش از ۶۰۰ تن در روز بوده است.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به وضعیت توزیع و نیاز واحدهای صنفی، بنکداری‌ها، عمده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارخانه‌ها، واحدهای صنفی و ... به روغن مورد سنجش قرار گرفته و متناسب با این نیازسنجی در اختیار آنها قرار گرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر به لحاظ وجود روغن در فروشگاه‌ها کمترین مشکل را داریم و تا انتهای هفته شرایط کاملاً عادی خواهد بود و مردم همانند قبل می توانند روغن مصرفی خود را تامین کنند.

مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه اکنون قیمت روغن‌های موجود در بازار بین ۲۱۷ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، عنوان کرد: بیش از ۱۵ شرکت پخش روغن در البرز مشغول به فعالیت است.

وی با بیان اینکه اخیراً ۶ تن روغن به دلیل تخلفاتی چون اختفا، امتناع از عرضه و اجبار در فروش ضبط و در مناطق کم برخوردار توزیع شد، بیان کرد: با توجه به نیاز سنجی ها و تامین اقلام مورد نیاز به خصوص روغن هرچه جلوتر می رویم این هیجانات کمتر می شود.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و جراحی اقتصادی این طرح، سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزی که کشور به سختی تحصیل می‌کرد در اختیار واردکنندگان نهاده و کالاهای اساسی قرار می‌گرفت تا بعد از ورود در سطح کشور توزیع شود اکنون ارز به سمت تک نرخی شدن رفته و بخشی از منابع به صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

انصاری در ارتباط با وضعیت بازار برنج در استان تاکید کرد: از نظر ذخیره برنج هیچ مشکلی وجود ندارد،برنج هندی به اندازه کافی در بازار موجود است اما تلاطم قیمت در بازار وجود دارد که تا حدی طبیعی است و به مرور بهتر می‌شود.

وی با توجه به وضعیت آرد در البرز عنوان کرد: ۲۴ کارخانه تولید آرد در استان وجود دارد که البرز یکی از منابع اصلی تولید آرد کشور محسوب می‌شود. ما در این مدت تلاش کرده‌ایم مشکلات مربوط به انرژی و موانع تولید کارخانه‌های آرد را رفع کنیم تا مشکلی در روند تولید آرد ایجاد نشود.

مدیرکل صمت البرز درباره وضعیت نانوایی‌ها هم گفت: ۲ هزار و ۷۵۰ نانوایی در سطح استان فعال است و برای اینکه مشکلی در روند تولید نان به وجود نیاید؛ آرد دهه سوم این ماه نانوایی‌ها یک هفته زودتر در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی با اشاره به قیمت گوشت در استان افزود: قیمت گوشت با افزایش مواجه شده است تا جایی که امروز قیمت گوشت گوساله در بازار به یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت گوساله زنده ۲۵ درصد و گوسفند زنده هم ۳۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه قیمت مرغ امروز ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و به ۲۱۵ هزار تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: روزانه در البرز به ۲۱۰ تا ۲۲۰ تن مرغ نیازمندیم که حدود ۱۲ درصد از این نیاز در داخل استان تولید می‌ شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ذخایر مرغ استان برای ماه رمضان و نوروز کافی است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است برای تولیدکنندگان به خصوص در بخش سرمایه در گردش آنان پس از حذف ارز ترجیحی رخ دهد، گفت: دولت یک بسته ۷۰۰ همتی برای جبران کسری نقدینگی و سرمایه در گردش تمامی تولیدکنندگانی که پیش‌تر از ارز تالار اول استفاده می‌کردند یا ارز ترجیحی شامل آنها می‌شد در نظر گرفته است.