کد خبر: 1342155
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲
البرز » اجتماعي

آغاز هم‌افزایی تازه بانک و اصناف در استان البرز

آغاز هم‌افزایی تازه بانک و اصناف در استان البرز نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی اصناف استان البرز با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با حضور مدیران ارشد استانی، رؤسای اتحادیه‌های صنفی و جمعی از فعالان صنفی، در تالار لوتوس برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر صدیق مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز، دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رؤسای اتحادیه‌های صنفی و جمعی از اصناف استان برگزار و به بررسی راهکارهای تقویت تعامل شبکه بانکی با اصناف اختصاص داشت.
در جریان این نشست، سه طرح حمایتی ویژه اصناف با عناوین «نارون، سرو و توسکا» توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران رونمایی شد؛ طرح‌هایی که با هدف تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به منابع مالی، حمایت از وام‌های خرد و افزایش نقش اصناف در چرخه اقتصادی استان طراحی شده‌اند.
۳۵ درصد ارزش افزوده استان متعلق به اصناف است
دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد:بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی مجوزدار در استان البرز فعالیت می‌کنند و حدود ۴۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم از محل اصناف ایجاد شده است. با این حال، سهم اصناف و حوزه صنعت، معدن و تجارت از تأمین مالی شبکه بانکی، کمتر از ۴۰ درصد بوده؛ در حالی که نزدیک به ۳۵ درصد ارزش افزوده اقتصادی استان متعلق به همین بخش است.
وی این موضوع را نشانه‌ای از کم‌لطفی شبکه بانکی به اصناف دانست و افزود:انتظارات واحدهای صنفی منطقی و قابل قبول است و شرایط فعلی اقتصاد، حمایت مؤثرتر بانک‌ها از این بخش را ضروری کرده است.
انتظار از بانک مهر فراتر از آمارهای فعلی است
مدیرکل صمت البرز با قدردانی از اقدامات بانک مهر ایران در سال‌های اخیر، خواستار حضور این بانک در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان شد و تصریح کرد:عددهای اعلام‌شده عدد مناسبی است، اما کافی نیست. انتظار ما از بانک مهر ایران بیش از این‌هاست و این بانک می‌تواند نقش پررنگ‌تری در حمایت از اصناف ایفا کند.
بازنگری در شرایط طرح‌ها، کلید اعتمادسازی اصناف
دکتر انصاری یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف را شرط معدل حساب بانکی عنوان کرد و گفت:اگر در طرح‌هایی مانند «نارون»، بازه زمانی معدل حساب از یک ماه به چند ماه افزایش نیابد، بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنفی مرتفع خواهد شد و اعتمادسازی مؤثرتری شکل می‌گیرد.
از جنگ ۱۲ روزه تا ناآرامی‌ها، اصناف پای کار بودند
وی با اشاره به نقش اصناف در عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد:در جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌های اخیر، اگر استمرار فعالیت واحدهای صنفی نبود، کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شد. با این حال، برخی واحدهای صنفی آسیب‌دیده همچنان از حمایت بانکی بی‌بهره مانده‌اند.
نوید ارتقای اعتماد و افزایش مشارکت صنوف در سال آینده
مدیرکل صمت البرز ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح‌ها زمینه‌ساز اعتمادسازی متقابل میان اصناف و شبکه بانکی شود و افزود:هدف ما این است که سال آینده، شاهد حضور گسترده‌تر اصناف و افزایش مشارکت مالی آنان در بانک مهر ایران باشیم تا یک حرکت ماندگار در اقتصاد استان رقم بخورد.
تقدیر از اصناف برتر مشتری بانک مهر ایران
در پایان این مراسم، از ۱۰ نفر از اصناف برتر مشتری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان به پاس همکاری مؤثر و نقش‌آفرینی در توسعه تعاملات بانکی و صنفی، تقدیر به عمل آمد.
برچسب ها: البرز ، کرج ، صمت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار