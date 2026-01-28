این نشست با حضور دکتر صدیق مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز، دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رؤسای اتحادیه‌های صنفی و جمعی از اصناف استان برگزار و به بررسی راهکارهای تقویت تعامل شبکه بانکی با اصناف اختصاص داشت.

در جریان این نشست، سه طرح حمایتی ویژه اصناف با عناوین «نارون، سرو و توسکا» توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران رونمایی شد؛ طرح‌هایی که با هدف تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به منابع مالی، حمایت از وام‌های خرد و افزایش نقش اصناف در چرخه اقتصادی استان طراحی شده‌اند.

۳۵ درصد ارزش افزوده استان متعلق به اصناف است

دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد:بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی مجوزدار در استان البرز فعالیت می‌کنند و حدود ۴۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم از محل اصناف ایجاد شده است. با این حال، سهم اصناف و حوزه صنعت، معدن و تجارت از تأمین مالی شبکه بانکی، کمتر از ۴۰ درصد بوده؛ در حالی که نزدیک به ۳۵ درصد ارزش افزوده اقتصادی استان متعلق به همین بخش است.

وی این موضوع را نشانه‌ای از کم‌لطفی شبکه بانکی به اصناف دانست و افزود:انتظارات واحدهای صنفی منطقی و قابل قبول است و شرایط فعلی اقتصاد، حمایت مؤثرتر بانک‌ها از این بخش را ضروری کرده است.

انتظار از بانک مهر فراتر از آمارهای فعلی است

مدیرکل صمت البرز با قدردانی از اقدامات بانک مهر ایران در سال‌های اخیر، خواستار حضور این بانک در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان شد و تصریح کرد:عددهای اعلام‌شده عدد مناسبی است، اما کافی نیست. انتظار ما از بانک مهر ایران بیش از این‌هاست و این بانک می‌تواند نقش پررنگ‌تری در حمایت از اصناف ایفا کند.

بازنگری در شرایط طرح‌ها، کلید اعتمادسازی اصناف

دکتر انصاری یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف را شرط معدل حساب بانکی عنوان کرد و گفت:اگر در طرح‌هایی مانند «نارون»، بازه زمانی معدل حساب از یک ماه به چند ماه افزایش نیابد، بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنفی مرتفع خواهد شد و اعتمادسازی مؤثرتری شکل می‌گیرد.

از جنگ ۱۲ روزه تا ناآرامی‌ها، اصناف پای کار بودند

وی با اشاره به نقش اصناف در عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد:در جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌های اخیر، اگر استمرار فعالیت واحدهای صنفی نبود، کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شد. با این حال، برخی واحدهای صنفی آسیب‌دیده همچنان از حمایت بانکی بی‌بهره مانده‌اند.

نوید ارتقای اعتماد و افزایش مشارکت صنوف در سال آینده

مدیرکل صمت البرز ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح‌ها زمینه‌ساز اعتمادسازی متقابل میان اصناف و شبکه بانکی شود و افزود:هدف ما این است که سال آینده، شاهد حضور گسترده‌تر اصناف و افزایش مشارکت مالی آنان در بانک مهر ایران باشیم تا یک حرکت ماندگار در اقتصاد استان رقم بخورد.

تقدیر از اصناف برتر مشتری بانک مهر ایران

در پایان این مراسم، از ۱۰ نفر از اصناف برتر مشتری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان به پاس همکاری مؤثر و نقش‌آفرینی در توسعه تعاملات بانکی و صنفی، تقدیر به عمل آمد.