مسجد محور نشاط اجتماعی است

فرماندار فردیس با تاکید بر ضرورت مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن از طریق جهاد تبیین، خواستار نقش‌آفرینی پررنگ مساجد و هم‌ افزایی تمام دستگاه‌ها برای برگزاری منسجم و اثرگذار برنامه‌های دهه فجر و اعیاد شعبانیه شد.

حسین شیزرپور در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، شرایط کنونی کشور را حساس توصیف کرد و اظهار کرد: برنامه‌های دهه فجر امسال باید با رویکردی متفاوت، پرشورتر و با محوریت ایجاد نشاط اجتماعی تدوین و اجرا شوند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای امنیت، به‌ویژه شهیدان هادی صادق و نوجدهیان، بر فضاسازی گسترده شهری و استفاده از ظرفیت بیلبوردها و رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ ایثار تاکید کرد. شیزرپور، همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت این شهدا در یکی از مساجد محوری مشکین‌دشت خبر داد.

فرماندار فردیس جهاد تبیین را سلاح اصلی در برابر تبلیغات ضدفرهنگی دشمنان برشمرد و افزود: آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی موظف‌اند با تمرکز بر نسل جوان و نوجوان، اهداف انقلاب را بازخوانی کرده و از خون شهدا پاسداری کنند.

شیزرپور همچنین بر احیای نقش مساجد به عنوان پایگاه‌های اصلی فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت روحانیت، موکب‌ها و مشارکت‌های مردمی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

وی با تعیین ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته برای ارائه برنامه‌های دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد که تمامی اقدامات مالی و اجرایی باید با هماهنگی فرمانداری و در راستای کار جهادی و شبانه‌روزی برای حفظ اقتدار و امنیت کشور باشد.