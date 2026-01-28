سید مرتضی با اشاره به چالشهای جدی آلودگی هوا در استان البرز اظهار کرد: کلانشهر کرج و مناطق صنعتی استان به دلیل تراکم جمعیت و فعالیتهای صنعتی، با افزایش آلایندههای محیطی مواجه هستند و این موضوع گاهی موجب تعطیلی مدارس و دانشگاهها میشود، موضوعی که نشاندهنده ضرورت اقدامات فوری مدیریت شهری و استانی است.
دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج برنامههای متعددی برای پایش و کاهش آلایندهها طراحی کرده است که شامل کنترل انتشار گازهای آلاینده صنایع، مدیریت پسماند صنعتی، ارتقای سیستم حملونقل پاک و تشویق شهروندان به کاهش مصرف سوختهای آلاینده میشود.
اعتصامی با تأکید بر نقش آگاهسازی شهروندان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم، از طریق استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و تفکیک صحیح پسماند، اهمیت زیادی دارد و بدون همراهی شهروندان، اقدامات مدیریت شهری تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.
رییس کمیسیون محیط زیست شورای کرج همچنین بر ضرورت هماهنگی مدیریت شهری، معاونت محیط زیست استان و صنایع تاکید کرد و افزود: با اقدامات مشترک و برنامهریزی دقیق میتوان میزان آلایندهها را کاهش داد و خطر تعطیلی مدارس، دانشگاهها و محدودیت فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را به حداقل رساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت شهروندان و محیط زیست، مسئولیتی جمعی است و شورای شهر کرج در کنار مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی، تمام توان خود را برای کنترل آلایندهها و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان البرز به کار خواهد گرفت.