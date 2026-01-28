سخنگو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج با تشریح آخرین وضعیت هوشمند سازی شهرداری، از فراهم شدن بسترهای فنی برای تحقق شهرداری مجازی خبر داد و گفت: هدف شورا، کاهش حداکثری مراجعات حضوری شهروندان، افزایش شفافیت، تسریع پاسخگویی و ارتقای اعتماد عمومی از طریق توسعه خدمات الکترونیک است.

علی قاسم‌پور با تشریح روند هوشمندسازی شهرداری کرج، از عزم جدی شورای ششم برای تکمیل مسیر « شهرداری مجازی » و کاهش حداکثری مراجعات حضوری شهروندان خبر داد.

وی با اشاره به سابقه آغاز دیجیتال‌سازی خدمات شهرسازی در شهرداری کرج اظهار کرد: روند هوشمندسازی از اوایل دهه ۸۰ با اسکن و دیجیتال شدن پرونده‌های شهرسازی آغاز شد و در سال‌های بعد با اصلاح تدریجی فرآیندها، ایجاد گردش کارهای الکترونیکی و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی در بدنه شهرداری ادامه یافت. این مسیر از سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه «کرج‌من» وارد مرحله ارتباط مستقیم و بیرونی با شهروندان شد.

قاسم‌پور افزود: امروز تمامی درخواست‌های مرتبط با شهرداری باید در سامانه «کرج‌من» ثبت شود و شهروند تنها در صورت ضرورت، آن هم با ثبت الکترونیکی فرآیند، به شهرداری مراجعه می‌کند. هدف‌گذاری شورا حرکت به سمت شهرداری مجازی است؛ به این معنا که مراجعه حضوری به حداقل برسد یا در مواردی به‌طور کامل حذف شود و اسناد، استعلام‌ها و پرونده‌ها به صورت الکترونیکی بین شهرداری و سایر دستگاه‌ها رد و بدل شود.

سخنگوی شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه هوشمندسازی صرفاً به اتوماسیون اداری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در تعریف شهر هوشمند، هم کالبد شهر و هم زیرساخت‌های دیجیتال باید همزمان رشد کنند. هوشمندی باید در تمامی حوزه‌های مدیریت شهری از شهرسازی و خدمات اداری تا حمل‌ونقل، محیط‌زیست و خدمات عمومی نمود پیدا کند و صرف دیجیتال شدن چند فرآیند اداری کفایت نمی‌کند.

وی با اشاره به نقش شورای اسلامی شهر در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت گفت: وظیفه شورا مطالبه‌گری، تصمیم‌سازی و نظارت است و در این دوره از شهرداری خواسته‌ایم که با اصلاح فرآیندها، سرعت پاسخگویی به درخواست‌های مردم افزایش یابد، بدون آنکه دقت فدای سرعت شود. اگرچه اقدامات خوبی در دوره‌های گذشته شورا انجام شده و زمینه‌های مهمی فراهم شده است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

قاسم‌پور با بیان اینکه بستر فنی برای راه‌اندازی کامل شهرداری مجازی تا حد زیادی فراهم شده است، اظهار داشت: امکان تجمیع مناطق و ارائه یکپارچه خدمات وجود دارد، اما اجرای کامل این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری قاطع در حوزه اجراست. شورا آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، از این تصمیمات حمایت کند.