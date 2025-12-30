ترامپ حمله به هدفی در ونزوئلا را تأیید کرد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که مکانی را در ونزوئلا هدف قرار داده است.
به گزارش مهر، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که مکان مورد حمله برای قاچاق مواد مخدر استفاده شده است و جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
ترامپ گفت: یک انفجار بزرگ در اسکله، جایی که قایقها را با مواد مخدر بارگیری میکردند، رخ داد و ما همه قایقها را منفجر کردیم.
واشنگتن بدون ارائه شواهد، کاراکاس را به انجام ندادن اقدامات کافی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. روزنامه نیویورکتایمز گزارش داده است که ترامپ به سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) اجازه انجام عملیات مخفیانه در ونزوئلا را داده است.
گروههای حقوق بشر، اقدامات تروریستی آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام و حمله به قایقها را اعدام فراقضائی و جنایت جنگی اعلام کرده اند.