تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰
دیدار سرلشکر عبداللهی با خانواده شهیدان «حاجی‌زاده» و «باباخانی»

دیدار سرلشکر عبداللهی با خانواده شهیدان «حاجی‌زاده» و «باباخانی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با خانواده سرداران شهید حاجی‌زاده و باباخانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با خانواده سرلشکر شهید «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه و سردار سرتیپ شهید «علی باباخانی» مسئول فقید حوزه ریاست قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش دفاع پرس، سرلشکر عبداللهی در دیدار با خانواده شهید حاجی‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: آشنایی بنده با این شهید بزرگوار به زمان جنگ تحمیلی هشت ساله برمی‌گردد؛ زمانی که شهیدان طهرانی‌مقدم و شفیع‌زاده مسئولیت توپخانه سپاه را به عهده داشتند و این آشنایی بعداً در نیروی هوافضا خیلی نزدیکتر شد و تا زمان شهادت با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی داشتیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به خصوصیات اخلاقی شهید حاجی‌زاده عنوان کرد: شجاعت، شهامت، تلاش و کوشش، فکر و تدبیر از ویژگی‌ها و شاخصه‌های بارز این شهید بزرگوار بود.

وی به نقش مؤثر شهید حاجی‌زاده در ارتقاء توان موشکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان نقش ارزنده شهید حاجی‌زاده را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به وضوح دیدند و به خوبی قدردان این شهید معزز و دیگر شهدای کشور هستند.

همسر شهید حاجی‌زاده نیز در این دیدار گفت: ان‌شاء‌الله خداوند سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر سر ما و ملت ایران حفظ کند و ما را از رهروان امام خامنه‌ای و شهدا قرار دهد.

سرلشکر عبداللهی در دیدار با خانواده شهید باباخانی، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، اظهار داشت: شهید باباخانی انسان بسیار بزرگوار و پرتلاشی بودند که در حوزه کاری علم، هنر و استعداد فوق‌العاده‌ای داشتند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در ادامه به شکست دشمن صهیونیستی در جنگ اخیر اشاره و تصریح کرد: رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه ضربات خیلی سختی خورد و اطلاعاتی که ما از سرزمین‌های اشغالی داریم، حکایت از این موضوع دارد؛ اما این رژیم، آمار تلفات و ضرباتی را که متحمل شده است، سانسور می‌کند.

وی افزود: این ضربات سخت موجب شد که رژیم صهیونی به‌صورت یک‌طرفه درخواست آتش‌بس کند و در مقابل، کشور قدرتمند و عزیز جمهوری اسلامی ایران که هیچ‌گاه به دنبال درگیری و برخورد نظامی نبوده، با روحیه بالایی که برگرفته از مکتب شهادت است، با قطع درگیری موافقت کرد.

همسر شهید «باباخانی» نیز در این دیدار، گفت: همسرم در طول خدمت، از دهه ۶۰ تا زمان شهادتش به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت و مجاهدت بود و تنها مزد سال‌ها مجاهدت همسرم «شهادت» بود. ان شاءالله که بتوانیم ادامه‌دهنده راه آن‌ها باشیم.

برچسب ها: سردار عبداللهی ، قرارگاه خاتم النبیا ، حاجی زاده
