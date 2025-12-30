جوان آنلاین: الجولانی در جریان این مراسم رونمایی در دمشق، در پیامی به ملت سوریه درباره مرحله پیش رو، بر لزوم حفظ آرامش و عدم شتابزدگی در فرایند تعویض پول تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، وی در این مراسم اظهار داشت که تعویض واحد پول، نشانه «پایان یک دوره تأسفبار و آغاز مرحلهای جدید» است که ملت سوریه و ملتهای منطقه به آن امید بستهاند. وی افزود که این موضوع پس از بحثهای طولانی و بررسی تجارب متعدد جهانی (شش تجربه که نیمی موفق و نیمی ناموفق بودهاند) به نتیجه رسیده است.
الجولانی در تشریح اهداف این اقدام تصریح کرد: «باید شفافسازی شود که اصلاح صفرها و حذف دو صفر از پول قدیمی در واحد پول جدید، به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست، بلکه صرفاً به تسهیل در گردش پول میانجامد.»
وی تأکید کرد که بهبود واقعی اقتصاد سوریه متکی بر افزایش نرخ تولید و کاهش نرخ بیکاری است و زیربنای رشد اقتصادی، اصلاح وضعیت بانکها است، زیرا بانکها مانند «شریانها» برای اقتصاد عمل میکنند.
رئیسجمهور خودخوانده سوریه با اشاره به حساسیت مرحله تحول نقدی، مهمترین عامل را جلوگیری از ایجاد وحشت در میان مردم دانست و گفت: «هیچ نیازی به شتابزدگی در انداختن پول قدیمی و تعویض فوری آن با پول جدید نیست، زیرا ما پول قدیمی همه شهروندان را تعویض خواهیم کرد. عجله در این امر ممکن است به نرخ برابری لیره سوریه آسیب بزند.»
الجولانی تأکید کرد که بانک مرکزی بر اساس یک جدول زمانی مشخص فرآیند تعویض را انجام خواهد داد و همه شهروندان نیاز به حفظ آرامش دارند. وی از دست رفتن اعتماد به لیره را نتیجه مستقیم افزایش شدید نرخ ارز در سالهای گذشته دانست که مردم را به احتکار پول نقد در منازل سوق داد.
وی ظاهر پول جدید را نمادی از هویت ملی نوین و دوری از «تقدیس افراد» عنوان کرد و گفت طرحهای روی اسکناسها برگرفته از واقعیتهای نمادین سوریه است، زیرا «اشخاص میآیند و میروند.»
وی افزود که واحد پول جدید موجب تسهیل معاملات خرید و فروش، کاهش وابستگی به دلار و تقویت اعتماد استراتژیک به اقتصاد ملی خواهد شد.