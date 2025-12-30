کد خبر: 1337486
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

الجولانی از اسکناس‌های جدید سوریه رونمایی کرد

الجولانی از اسکناس‌های جدید سوریه رونمایی کرد ابو محمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، و عبد القادر الحصری، رئیس بانک مرکزی این کشور شامگاه دوشنبه، از اسکناس‌های جدید واحد پول سوریه رونمایی کردند.

جوان آنلاین: الجولانی در جریان این مراسم رونمایی در دمشق، در پیامی به ملت سوریه درباره مرحله پیش رو، بر لزوم حفظ آرامش و عدم شتاب‌زدگی در فرایند تعویض پول تأکید کرد.

به گزارش ایسنا،  وی در این مراسم اظهار داشت که تعویض واحد پول، نشانه «پایان یک دوره تأسف‌بار و آغاز مرحله‌ای جدید» است که ملت سوریه و ملت‌های منطقه به آن امید بسته‌اند. وی افزود که این موضوع پس از بحث‌های طولانی و بررسی تجارب متعدد جهانی (شش تجربه که نیمی موفق و نیمی ناموفق بوده‌اند) به نتیجه رسیده است.

الجولانی در تشریح اهداف این اقدام تصریح کرد: «باید شفاف‌سازی شود که اصلاح صفرها و حذف دو صفر از پول قدیمی در واحد پول جدید، به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست، بلکه صرفاً به تسهیل در گردش پول می‌انجامد.»

وی تأکید کرد که بهبود واقعی اقتصاد سوریه متکی بر افزایش نرخ تولید و کاهش نرخ بیکاری است و زیربنای رشد اقتصادی، اصلاح وضعیت بانک‌ها است، زیرا بانک‌ها مانند «شریان‌ها» برای اقتصاد عمل می‌کنند.

رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه با اشاره به حساسیت مرحله تحول نقدی، مهم‌ترین عامل را جلوگیری از ایجاد وحشت در میان مردم دانست و گفت: «هیچ نیازی به شتاب‌زدگی در انداختن پول قدیمی و تعویض فوری آن با پول جدید نیست، زیرا ما پول قدیمی همه شهروندان را تعویض خواهیم کرد. عجله در این امر ممکن است به نرخ برابری لیره سوریه آسیب بزند.»

الجولانی تأکید کرد که بانک مرکزی بر اساس یک جدول زمانی مشخص فرآیند تعویض را انجام خواهد داد و همه شهروندان نیاز به حفظ آرامش دارند. وی از دست رفتن اعتماد به لیره را نتیجه مستقیم افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته دانست که مردم را به احتکار پول نقد در منازل سوق داد.

وی ظاهر پول جدید را نمادی از هویت ملی نوین و دوری از «تقدیس افراد» عنوان کرد و گفت طرح‌های روی اسکناس‌ها برگرفته از واقعیت‌های نمادین سوریه است، زیرا «اشخاص می‌آیند و می‌روند.»

وی افزود که واحد پول جدید موجب تسهیل معاملات خرید و فروش، کاهش وابستگی به دلار و تقویت اعتماد استراتژیک به اقتصاد ملی خواهد شد.

برچسب ها: الجولانی ، سوریه ، اسکناس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار