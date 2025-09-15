سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حاشیه نشست کشور‌های اسلامی و عربی در قطر، اعلام کرد که در حال حاضر یک اتفاق نظر بی‌سابقه‌ای در میان کشور‌های منطقه در مورد تهدید اسرائیل به وجود آمده است.

جوان آنلاین: عراقچی روز دوشنبه در حاشیه نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی در دوحه، بیان کرد: الان یک اتفاق نظر بی سابقه‌ای در بین کشور‌های اسلامی و کشور‌های منطقه به وجود آمده که به شکل ملموس تهدید رژیم اسرائیل را حس کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، وی گفت که حرفی که سال‌ها ایران می‌زد و نسبت به تهدید اسرائیل انذار می‌داد، خیلی ملموس شده و همه متوجه شده‌اند از این رو نوع بحث‌ها نسبت به گذشته فرق کرده و بحث‌های عملیاتی‌تر صورت گرفت.

نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه که با هدف بررسی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و موضعگیری درباره آن برگزار شده بود با صدور بیانیه‌ای، به کار خود پایان داد. در این بیانیه، از «مواضع متمدنانه و حکیمانه قطر در برخورد با تجاوز اسرائیل» قدردانی شده است.

بخشی از بیانیه پایانی نشست اضطراری کشور‌های اسلامی و عربی در دوحه بدین شرح است: با شدیدترین جملات، تجاوز بزدلانه و غیرقانونی اسرائیل به دوحه را محکوم کرده و با قطر ابراز همبستگی می‌کنیم و با هر اقدامی که این کشور برای پاسخ در نظر دارد، موافق هستیم.

در این بیانیه تاکید شده است: تهدید مجدد اسرائیل در خصوص امکان حمله به قطر را محکوم کرده و هرگونه بهانه برای توجیه تجاوزات اسرائیل را قاطعانه رد می‌کنیم. در برابر نقشه‌های اسرائیل برای تحمیل واقعیتی جدید بر منطقه باید مقابله کرد.

همچنین عنوان شده است: هرگونه تلاش اسرائیل با هر بهانه‌ای برای کوچاندن مردم فلسطین محکوم است. درباره هرگونه اقدام اسرائیل در خصوص الحاق بخشی از اراضی اشغالی هشدار داده می‌شود.