پاپ لئو چهاردهم در اولین مصاحبه رسمی خود به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک، نگرانی‌های خود درباره نابرابری افراد در ثروت، قطبی‌سازی جامعه و ضرورت صلح را مطرح کرد.

جوان آنلاین: از ان‌پی‌ار، پاپ لئو چهاردهم در نخستین مصاحبه خود با رسانه‌های خبری، نگرانی‌های خود را درباره نابرابری درآمدی، قطبی‌سازی اجتماعی و ضرورت صلح بیان کرد.

به گزارش ایرنا، وی در این مصاحبه گفت: «باید همواره به یاد داشته باشیم که انسان‌ها توانایی غلبه بر خشونت و نفرت را دارند که هر روز بیش از پیش ما را تقسیم می‌کند. قطبی‌سازی، امروز یکی از کلمات روز است، اما به کسی کمک نمی‌کند، یا اگر هم کمک می‌کند، تنها به عده‌ای اندک است در حالی که دیگر افراد از آن رنج می‌برند.»

این مصاحبه که در دو جلسه در هفته‌های اخیر انجام شد و همزمان با هفتادمین سالروز تولد پاپ منتشر شده، نخستین نگاه به شخصیت و اولویت‌های پاپ جدید را ارائه می‌دهد.

پاپ به دلایل قطبی‌سازی عمیق در جامعه اشاره و پاندمی کرونا و کاهش ارزش زندگی انسانی را از عوامل مهم این مساله دانست. وی همچنین نابرابری درآمدی میان طبقه کارگر و ثروتمندان را عامل دیگری برشمرد و درباره ثروت افراطی میلیاردر‌ها مانند ایلان ماسک مالک شرکت تسلا گفت: «این یعنی چه و چه معنایی دارد؟ اگر تنها چیزی که ارزش دارد، همین باشد، ما در مشکل بزرگی هستیم.»

پاپ همچنین درباره اهمیت صلح در اوکراین سخن گفت و تلاش‌های دیپلماتیک واتیکان برای ایجاد گفت‌و‌گو و زدن پل میان طرفین درگیر را ستود، اما احتمال میزبانی مذاکرات صلح توسط واتیکان را غیرمحتمل اعلام کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری برای برقراری صلح گفت: «چندین بازیگر مختلف باید فشار کافی وارد کنند تا طرفین درگیر بگویند، بس است و بگویند بیایید راه دیگری برای حل اختلافات پیدا کنیم.»