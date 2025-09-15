جوان آنلاین: به نقل از المیادین، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا امروز دوشنبه در نشست خبری اعلام کرد: ما ۵ هفته است که برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ونزوئلا تلاش کردهایم. تهدیدات هستهای و آمادگی برای حمله به ونزوئلا وجود دارد و هزاران سرباز در اطراف ما، به ویژه در پورتوریکو حضور دارند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور ونزوئلا در این خصوص ادامه داد: ما از حق مشروع دفاع از خود استفاده میکنیم و آنچه شاید اتفاق بیفتد یک تجاوز نظامی و دیپلماتیک است. اگر شرایط ایجاب کند که اسلحه به دست بگیریم، این کار را برای محافظت از خاک خود انجام خواهیم داد.
نیکلاس مادورو سپس اضافه کرد: آنها بهانه جویی و دروغ پردازی میکنند تا حمله به ونزوئلا را توجیه کنند. فیلم حمله به کشتی ادعایی ونزوئلایی مستلزم تحقیق رئیس جمهور آمریکا در مورد صحت آن است. این ویدیو مشابه ویدیوهایی است که قبلاً در منطقه عربی و جاهای دیگر منتشر شده است و در مورد صحت آن تردیدهایی وجود دارد.
واشنگتن اواخر آگوست ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا (یواساس گریولی، یواساس جیسون دانهم و یواساس سمپسون) را به نزدیکی ساحل ونزوئلا اعزام کرد.
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش اعلام کرده بود که ۴.۵ میلیون نفر را در قالب نیروهای شبهنظامی در سراسر این کشور بسیج کرده و آماده مقابله با هر نوع حملهای است.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا دیروز گفت که آمریکا در کارائیب و نواحی نزدیک به ونزوئلا، مأموریتهای تجسسی هوایی انجام داده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا گفته است که ارتش این کشور آماده عملیات «تغییر نظام» در ونزوئلا است.