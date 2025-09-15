کد خبر: 1317927
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نقشه ارتش صهیونیستی برای کنترل شهر غزه اعلام شد

نقشه ارتش صهیونیستی برای کنترل شهر غزه اعلام شد یک رسانه عبری زبان ادعا کرد، ارتش اسرائیل برنامه خاصی برای حمه به شهر غزه به عنوان آخرین نقطه باقی مانده در نوار غزه که هنوز به طور کامل (تخریب نشده)، در اختیار دارد.

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، بعد از هفته‌ها آماده سازی، ارتش اسرائیل در آستانه تهاجم زمینی به شهر غزه است قرار دارد و موعد این تهاجم هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود.

به گزارش تسنیم، ارتش اسرائیل برای حمله زمینی وکنترل شهر غزه، ۳ لشکر نظامی خود را به صف کرده است، قرار است این لشکر‌ها هر کدام از یک محور وارد شهر شوند، با این حال پیشروی کند و با سرعت کم و در چند مرحله انجام خواهد شد، به گفته طراحان این نقشه، اصل اول اولویت امنیت و حفظ جان نظامیان در مقابل سرعت و دقت است، هیچ راه میانبری در این عملیات در دستور کار نخواهد گرفت.

براساس ارزیابی‌های موجود، کار کنترل شهر غزه بین ۲ تا ۳ ماه به درازا خواهد کشید، اما برای پاکسازی کامل این منطقه و از بین بردن زیر ساخت‌های مبارزاتی در شهر نیاز به زمان بسیار طولانی تری خواهد بود.

ارتش اسرائیل امیدوار است که بتوان این عملیات را با یک توافق مبادله اسرا متوقف شود، اما تا زمانی که حماس احساس از دست دادن پایگاه خود در میان مردم شهر نکند، امکان امتیاز دادن وجود نخواهد داشت، پس در شرایط فعلی می‌توان گفت هیچ اطمینانی برای وقوع چنین امری (تسلیم شدن حماس برای مذاکره و امتیاز دادن در آن) وجود نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است، با وجود تمامی اقداماتی که صورت گرفته، اما فقط ۳۲۰ هزار نفر از ساکنان این شهر حاضر به ترک آن شده‌اند، این به آن معنی است که در زمان آغاز حمله زمینی به شهر دست کم نیمی از جمعیت آن در آن حضور دارند و این امر کار پیشروی ارتش را دشوار خواهد کرد.

برچسب ها: ارتش رژیم صهیونیستی ، نوار غزه ، حماس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار