نقشه ارتش صهیونیستی برای کنترل شهر غزه اعلام شد

یک رسانه عبری زبان ادعا کرد، ارتش اسرائیل برنامه خاصی برای حمه به شهر غزه به عنوان آخرین نقطه باقی مانده در نوار غزه که هنوز به طور کامل (تخریب نشده)، در اختیار دارد.

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، بعد از هفته‌ها آماده سازی، ارتش اسرائیل در آستانه تهاجم زمینی به شهر غزه است قرار دارد و موعد این تهاجم هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود.

به گزارش تسنیم، ارتش اسرائیل برای حمله زمینی وکنترل شهر غزه، ۳ لشکر نظامی خود را به صف کرده است، قرار است این لشکر‌ها هر کدام از یک محور وارد شهر شوند، با این حال پیشروی کند و با سرعت کم و در چند مرحله انجام خواهد شد، به گفته طراحان این نقشه، اصل اول اولویت امنیت و حفظ جان نظامیان در مقابل سرعت و دقت است، هیچ راه میانبری در این عملیات در دستور کار نخواهد گرفت.

براساس ارزیابی‌های موجود، کار کنترل شهر غزه بین ۲ تا ۳ ماه به درازا خواهد کشید، اما برای پاکسازی کامل این منطقه و از بین بردن زیر ساخت‌های مبارزاتی در شهر نیاز به زمان بسیار طولانی تری خواهد بود.

ارتش اسرائیل امیدوار است که بتوان این عملیات را با یک توافق مبادله اسرا متوقف شود، اما تا زمانی که حماس احساس از دست دادن پایگاه خود در میان مردم شهر نکند، امکان امتیاز دادن وجود نخواهد داشت، پس در شرایط فعلی می‌توان گفت هیچ اطمینانی برای وقوع چنین امری (تسلیم شدن حماس برای مذاکره و امتیاز دادن در آن) وجود نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است، با وجود تمامی اقداماتی که صورت گرفته، اما فقط ۳۲۰ هزار نفر از ساکنان این شهر حاضر به ترک آن شده‌اند، این به آن معنی است که در زمان آغاز حمله زمینی به شهر دست کم نیمی از جمعیت آن در آن حضور دارند و این امر کار پیشروی ارتش را دشوار خواهد کرد.