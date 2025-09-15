رییس پلیس راه مازندران اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۱ امشب جاده کندوان از سمت مرزن آباد چالوس به استان‌های البرز و تهران به منظور تخلیه بار سنگین ترافیکی یک طرفه شد.

جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی دوشنبه شب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر امروز هم به علت ترافیک پرحجم در نقاطی از جمله مرزن آباد، رستوران همسفر، پل زنگوله و ولی آباد این مسیر از سمت کرج به چالوس به روی وسائط نقلیه موتوری بسته شد.

به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: هم اینک براساس آخرین گزارش ها، در مسیر رفت و برگشت جاده کندوان ترافیک سنگین داریم به گونه‌ای که ترافیک حدود سه کیلومتری متوقف به سمت تهران گزارش شده است.

رییس پلیس راه مازندران با اظهار آنکه این محدودیت ترافیکی پس از تخلیه بار ترافیکی ادامه دارد، گفت که رانندگان با صبر و حوصله حرکت کرده و به طور حتم فاصله طولی را رعایت کنند و همچنین از توقف در مسیر و پارک در حاشیه راه‌ها که باعث انسداد بیشتر ترافیک می‌شود، جدا خودداری کنند.

جاده چالوس - کرج. به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر یکی از گذرگاه‌های پرتردد کشور بوده و از طول این مسیر حدود ۹۰ کیلومتر آن جزو حوزه مازندران شهرستان چالوس است که به کندوان شهرت دارد.

برابر آمار روزانه به طور میانگین در نیمه نخست سال حدود ۵۰ هزار خودرو در این مسیر رفت و آمد می‌کند.